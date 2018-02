Polskie życie konsekrowane

- Osoby konsekrowane i młodzież tworzą razem przestrzeń, w której nawzajem sobie towarzyszą, inspirują się i ewangelizują świat - przekonywali uczestnicy spotkania.

Bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przypomniał, że Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) św. Jan Paweł II.

Papież zwrócił w ten sposób uwagę na trzy aspekty posługi osób konsekrowanych: uwielbienie Boga za dar życia konsekrowanego, promocja i znaczenie tej formy posługi w świecie oraz konieczność zastanowienia się samych wspólnot nad swoim charyzmatem i pogłębienie go.

XXII Dzień Życia Konsekrowanego wpisuje się w rok duszpasterski przeżywany pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

„Istotą życia konsekrowanego jest objawianie Bożej miłości. Dlatego osoby konsekrowane w dzisiejszym świecie są promotorami miłości. Pokazują też, czym naprawdę jest wierność wobec Boga i drugiego człowieka. Realizując przesłanie miłości i wierności, budują kulturę jedności, której dzisiaj nam potrzeba” – powiedział bp Kiciński.

Spotkanie w sekretariacie Episkopatu Polski poświęcone było w głównej mierze współpracy osób życia konsekrowanego z młodymi ludźmi w kontekście zapowiadanego na październik tego roku Synodu Biskupów o młodzieży.

S. Marcina Wieszołek ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej wskazała, że współpraca wspólnot zakonnych z młodzieżą jest bardzo zróżnicowana i zależy od specyfiki charyzmatu danego zgromadzenia. Ona sama współpracuje z częstochowską Szkołą Nowej Ewangelizacji.

Jej zdaniem, wspólnoty tworzone razem przez osoby konsekrowane i młodzież to przestrzeń, w której obie strony uczą się sobie nawzajem towarzyszyć. – Będąc „dla” czasem stawiam się trochę wyżej, natomiast, gdy jestem „z” – jestem pośród innych. Bóg właśnie do tego zaprasza osoby konsekrowane: abyśmy szli razem z młodymi szli. Oni mają mnóstwo pomysłów, są niesamowicie kreatywni i dużo więcej nam, osobom konsekrowanym, dają w świecie – dodała s. Wieszołek.

„Będąc częścią Szkoły Nowej Ewangelizacji, mogę zachować swoją tożsamość osoby konsekrowanej: pozostaję dla nich siostrą, a tam jest miejsce dla każdego członka Kościoła: młodych, starszych, kapłanów i osób konsekrowanych. Razem coś wspólnie tworzymy” – przyznała.

Michał Mączyński ze Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Chrzciciela w Częstochowie podkreślił z kolei, że obecność osoby konsekrowanej we wspólnocie złożonej z młodych ludzi daje mu przede wszystkim poczucie duchowego bezpieczeństwa. – Wiem wtedy, że to, co robimy, idzie w dobrą stronę, do Pana Boga. Razem z osobami konsekrowanymi możemy się modlić i ewangelizować – dodał.

Ks. Adam Parszywka SDB, inspektor Krakowskiej Inspektorii Salezjanów przyznał, że u progu swojego powołania zakonnego miał myśli, że życie w zgromadzeniu może być mało ciekawe, nudne i zbyt poukładane. Ale po 24 latach kapłańskiego życia jest innego zdania, właśnie dzięki częstej współpracy z młodymi ludźmi, na czym opiera się charyzmat salezjanów.

„Młodzi maja niesamowity dynamizm, są bardzo kreatywni. Wystarczy dać im przestrzeń w Kościele, a są gotowi podejmować największe wyzwania, stanąć na pierwszej linii frontu” – stwierdził.

Joanna Wichowska, wolontariuszka działającej w ramach Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego przyznała, że osoby konsekrowane i ludzie młodzi mogą się nawzajem wspierać. – Nie jest tylko tak, że to my dostajemy od zakonów, także sami możemy im dawać naszą radość – przyznała.

„Kościół to jedna wielka rodzina. Dzięki temu, że zakon jest obecny w moim życiu, ja sama czuję się bezpieczniej. Zawsze, gdy mam jakiś problem, wiem, do kogo się zwrócić. Ze znajomymi salezjanami zawsze mogę porozmawiać na ważne dla mnie tematy, rozwiązać sporne dla mnie kwestie. Zakonnicy swoim świadectwem życia pokazują, że zaufanie Bogu jest bardzo ważne” – dodała młoda wolontariuszka.

O. Wojciech Prus OP, duszpasterz Ruchu Lednickiego przypomniał, że jego zakon nazywany jest z łaciny „domini canes”, czyli „psy pańskie”. A współcześnie zadaniem zakonników jest „zapalanie świata” do działania i głoszenia Chrystusa. Wspomniał, że jedną z takich „pochodni” był śp. o. Jan Góra OP, pomysłodawca i wieloletni organizator spotkań młodzieży na Lednicy.

Związany z organizacją tych spotkań Rafał Orzechowski z ruchu Lednica 2000 podkreślił, że Lednica to nie tylko jeden dzień w roku. W całym kraju w małych miejscowościach powstają wspólnoty żyjące przez cały rok przesłaniem tego miejsca. Co tydzień młodzi spotykają się, aby nawzajem się formować myślami z lednickich zlotów.

Organizowanych jest też mnóstwo inicjatyw, w które włączają się młodzi ludzie zainspirowani wskazówkami o. Góry. W tym roku było to np. zimowisko w Grajewie na 200 osób. W Gdańsku młodzi opiekują się seniorami, a w Zambrowie młodzi łączą pracę w grupie ratowniczej z ewangelizacją.

Młoda Lednica organizuje 11 marca inicjatywę modlitewną „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” z okazji piątej rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. Skoro ojciec święty prosił, by młodzi modlili się za niego, to oni uznają tę umowę za obowiązującą.

***

Na męskie zakony i zgromadzenia w Polsce składa się 56 instytutów skupiających 11 tys. 942 zakonników: w tym 9302 kapłanów, 1313 braci, 873 kleryków, 264 nowicjuszy i 190 postulantów. Na terenie Polski pracuje w sumie 8689 zakonników, a zagranicą 3258.

Żeńskie zakony i zgromadzenia zakonne (dane z 2016 r.) tworzy 18 tys. 197 sióstr należących do 105 zgromadzeń czynnych. Pracują one w 2188 domach zakonnych we wszystkich diecezjach. W pracę z młodzieżą, w różnych formach, zaangażowanych jest 5500 sióstr.

Klasztory kontemplacyjne tworzy 1330 mniszek. Mieszkają one w 83 klasztorach. 1149 z nich złożyło śluby wieczyste, a 56 - czasowe. Jest także 47 nowicjuszek i 29 postulantek.

Osoby konsekrowane to także 1000 świeckich osób konsekrowanych, zrzeszonych w różnych instytutach. Składa się na nie m.in. 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz dwie pustelnice i jeden pustelnik.