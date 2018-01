Śląskie sierotom z Aleppo

Te dzieci wciąż często chodzą głodne. Aż 30 tys. z nich - w samym tylko Aleppo - jest osieroconych. Akcję wymyślili i koordynują franciszkanie z Panewnik.

Chodzi o to, żeby do 5 czerwca zebrać 3,5 mln złotych. Za te pieniądze franciszkanie z klasztoru w Aleppo będą mogli wybudować ośrodek dla dzieci. Po blisko siedmiu latach wojny, gdy te dzieci nie chodziły do szkół, a nieraz w ogóle nie mogły wychodzić z domów, pilnie wymagają nie tylko pomocy żywnościowej i materialnej. Trzeba też pomóc im wyleczyć rany duchowe i psychiczne. W samym Aleppo żyje dziś aż 30 tysięcy sierot.

Za zebrane w województwie śląskim pieniądze przy klasztorze franciszkanów w Aleppo powstanie ośrodek dla dzieci z dużym boiskiem, placami zabaw i basenem. Na dach trafią panele fotowoltaiczne, żeby zapewnić ośrodkowi energię. - Chcemy organizować dla dzieci różne zajęcia: muzyczne, plastyczne, pływanie i wiele innych, żeby wyzwolić je z tego strachu, z pamięci wydarzeń, które tkwią w ich głowach - wyjaśnia ojciec Firas Lufti, franciszkanin z Aleppo. - Wszystkie dzieci z Aleppo mają ogromne problemy psychiczne i trudno im wrócić do normalności - zaznacza.

Syryjscy franciszkanie chcą też kupić dwa autobusy, które będą przywozić do ośrodka dzieci z różnych części Aleppo i odwozić je z powrotem.

Ojciec Alan Rusek, proboszcz parafii w Katowicach-Panewnikach, uważa, że zebranie 3,5 miliona zł w 125 dni jest realne. Przypomina, że niedawno archidiecezja wrocławska zebrała 1,1 mln złotych dla szpitala w Aleppo. Wrocławska akcja dostarczyła franciszkanom inspiracji.

W czasie konferencji z okazji rozpoczęcia zbiórki ojciec Firas Lufti rozmawiał z Katowicami przez połączenie wideo. Obok niego siedziały syryjskie dzieci. - Dzieci pytały mnie w czasie wojny, dlaczego nikt z chrześcijan z innych państw nam nie pomaga. Wasza katolicka inicjatywa dała nam teraz ogromny zastrzyk siły. I odpowiedź, że nie jesteśmy sami, bo są z nami przyjaciele i bracia z Polski. Dziękuję w imieniu wszystkich chrześcijan i dzieci z Aleppo za wasze działanie - powiedział.

Na potrzeby akcji swoje konto udostępniła Caritas Archidiecezji Katowickiej: 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398. Konieczny jest dopisek „Śląskie Dzieciom Aleppo”.

Na ten sam cel 8 kwietnia 2018 r. będą zbierane pieniądze przed kościołami archidiecezji katowickiej.