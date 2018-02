Zdążyć do wakacji

Roman Tomczak: Wydaje się, że do wyjazdu do Panamy pozostało jeszcze sporo czasu, ale ten szybko upływa. Jakie formalności czekają tych, którzy chcieliby wziąć udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży?

ks. Przemysław Superson: Jest ich niewiele. Na początek trzeba po prostu się zgłosić. Nie trzeba załatwiać żadnej wizy. My zajmiemy się tymi sprawami w Krajowym Biurze Organizacyjnym przy Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczy to także m.in. wyczarterowania samolotu. Tym przyszły pielgrzym nie musi się przejmować.

No właśnie – pielgrzym. Panama to dla Europejczyka egzotyczny kraj. Wiele osób chciałoby tam pojechać na ulgowych warunkach, jakie dają Światowe Dni Młodzieży. Ale to przecież nie jest wycieczka turystyczna.

Właśnie. Dlatego na ŚDM w Panamie nie można zapisać się inaczej niż u diecezjalnego koordynatora, w tym przypadku – u mnie. Chodzi o to, żeby nie „atakować” Panamy indywidualnymi zgłoszeniami. Rzeczywiście, ten wyjazd jest egzotyczny, ale nie zwiedzanie będzie tam najważniejsze. Najważniejsze będą spotkanie i modlitwa w międzynarodowej wspólnocie wiernych oraz czas spędzony z Ojcem Świętym.

Egzotyka nie jest tania. Ile będzie kosztował wyjazd do Panamy pielgrzyma z diecezji legnickiej?

Pakiet pielgrzyma kosztuje 150 euro. Pakiet polskiego pielgrzyma – abyśmy mogli się tam wyróżniać – to kwota do 200 zł. Do tego dochodzą ubezpieczenie oraz przelot. W tej chwili cena biletu na samolot w obie strony to ok. 3 tys. złotych.

Dla turysty może to być kwota niezbyt wysoka, natomiast dla pielgrzyma – olbrzymia.

Dlatego będziemy chcieli jako diecezja pomóc młodzieży. Być może zostaną zorganizowane specjalne zbiórki na terenie diecezji. To będzie zależało także od liczby osób, które zdecydują się jechać. Niezależnie od tego można już teraz oszczędzać comiesięczne kwoty na ten wyjazd. Wtedy ciężar tego wydatku będzie rozłożony na raty. Znam kilka osób, które już tak robią.

Kto może pojechać na ŚDM?

Osoby powyżej 16. roku życia. Niepełnoletnim potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Wszystkim pielgrzymom przydadzą się także opinie proboszczów z ich macierzystych parafii.

Jak zapisać się na wyjazd do Panamy?

Najprościej u mnie, osobiście, przez mój profil face- bookowy. Tam są także bieżące informacje na temat wyjazdu do Panamy. Można także do mnie zadzwonić (numer dostępny przez FB).

Do kiedy można się zapisać?

Chciałbym, aby wszyscy chętni zdecydowali się do końca tegorocznych wakacji. Jako organizatorzy mamy sporo rzeczy do załatwienia, dlatego im wcześniej się zdecydują, tym więcej my będziemy mieli czasu na odpowiednie przygotowanie tego wyjazdu.

Przed wyprawą przydałoby się spotkanie organizacyjne.

Na pewno się takie odbędzie. Trzeba przecież omówić szczegóły wyjazdu, ocenić, czy wszyscy są do niego gotowi, czy mamy może jeszcze coś do załatwienia. Myślę, że dobrym terminem byłby marzec.