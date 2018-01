Coraz trudniejsza sytuacja w Afryce wymaga podjęcia współpracy i skupienia się na ludziach, których podstawowe potrzeby nie są zaspokajane - czytamy w watykańskim przesłaniu na rozpoczęty wczoraj w stolicy Etiopii, Addis Abebie, szczyt Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W imieniu Papieża wystosował je kard. Pietro Parolin.

Franciszek zachęca do powrotu do założeń zawartych w tzw. Deklaracji Malabo, której głównym celem jest doprowadzenie do zlikwidowania głodu oraz zmniejszenia ubóstwa w Afryce do 2025 roku. Konieczne jest zaangażowanie międzynarodowych instytucji z całego świata i wzięcie odpowiedzialności za sytuację w krajach afrykańskich - czytamy w watykańskim przesłaniu.