Eksperci KEP przygotują dokument o uporczywej terapii

Abp Hoser wyjaśnił, że decyzję podjęto w związku z wieloma wątpliwościami na ten temat. Uporczywa terapia była głównym tematem dzisiejszych obrad Zespołu w Warszawie. Zgodnie z danymi statystycznymi 70 proc. pacjentów na oddziałach intensywnej terapii to osoby starsze – przypomniał w rozmowie KAI abp Henryk Hoser. „W sytuacjach praktycznych bardzo często rodzą się pytania o zakończenie terapii, która jest nieproporcjonalna do efektów, ponieważ przynosi choremu wiele cierpienia bez możliwości powrotu do zdrowia. W języku medycznym nazywana jest również uporczywą terapią bądź daremną” – zwrócił uwagę abp Hoser przypominając, że każdy człowiek ma prawo do godnej, naturalnej śmierci.

Podczas spotkania Zespołu eksperci zwrócili uwagę na postawę najbliższego otoczenia pacjenta oraz na fakt, że współczesna medycyna ma również swoje ograniczenia. W wielu sytuacjach nie jest ona już w stanie przywrócić zdrowia i przedłużyć życia pacjentowi. „W procesie choroby, zwłaszcza w tym ostatnim stadium, niezbędna jest więc nie tylko pomoc ściśle medyczna ale również psychologiczna i duchowa. Chory i jego rodzina potrzebują tego co nazywamy towarzyszeniem” – zwrócił uwagę abp Hoser.

W związku z wieloma wątpliwościami w temat uporczywej terapii Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych przygotuje specjalny dokument. „Chcemy by przypomniał on nie tylko dotychczasowe nauczania Kościoła w tej kwestii, ale również zwrócił uwagę na nowe problemy które pojawiają się w tej materii w związki z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny” – zapowiedział abp Hoser. Zwrócił uwagę, że wiele sytuacji jest niezwykle złożonych i nie zawsze można je od razu jednoznacznie ocenić. Wymaga to często wzięcia pod uwagę licznych czynników. „Niezbędne jest również zrozumienie ze strony najbliższych chorego, którzy bardzo często w stacjach trudnych i nierokujących poprawy mają nadmierne oczekiwania” – zwrócił uwagę przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP.

Kościół katolicki wielokrotnie podejmował temat uporczywej terapii. Jednym z pierwszych dokumentów, który poruszał to zagadnienie była encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae oraz w nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia. Kwestię tę porusza również kodeks lekarski w Polsce oraz opublikowane cztery lata temu wytyczne dla anestezjologów.