Wielkim echem odbiło się w Chile wczorajsze spotkanie Papieża z ofiarami nadużyć seksualnych, a także jego mocne słowa na temat „nienaprawialnych szkód wyrządzonych dzieciom przez sługi Kościoła”. O przyczynach tego zjawiska mówi Nello Gargiulo prezes Fundacji Archidiecezji Santiago:

„W tym momencie również temat pedofilii dotyczy Kościoła w Chile. Pamiętam, jak kiedyś dwaj przedstawiciele Episkopatu Włoch byli bardzo zaskoczeni, gdy podczas wizyty w Chile zobaczyli pełne seminaria. Zadawano sobie wtedy jednak pytanie o to, jaka przyszłość będzie z tym związana. Można by powiedzieć, że przyczyną obecnych problemów był być może pośpiech w przyjmowaniu kandydatów, to, że nie przeprowadzono wystarczającej selekcji. Powołania więc wzrastały, ale nie tylko te prawdziwe, również te, które doprowadziły do problemów, od których dziś zarówno Kościół w Chile, jak i na całym świecie próbuje się uwolnić i wrócić na właściwą drogę. To wszystko pokazuje słabość człowieka i Kościoła. Trzeba dziś dążyć do oczyszczenia, pokory. Z pewnością wraz z przybyciem Papieża do Chile łatwiejsza i bardziej konkretna będzie droga do znalezienia rozwiązania obecnych problemów” – powiedział Radiu Watykańskiemu Nello Gargiulo.