Doktor jedności?

Papież jest gotowy ogłosić św. Ireneusza z Lyonu doktorem Kościoła – poinformował kard. Philippe Barbarin. Franciszek stawia jednak warunki: chce, by wystąpili o to francuscy biskupi i rektorzy uniwersytetów. Prośbę o zaliczenie św. Ireneusza w poczet doktorów Kościoła wystosował kard. Barbarin jako arcybiskup Lyonu. Postulował on, by był on „doktorem jedności”.

Św. Ireneusz był drugim biskupem Lyonu. Posługę tę pełnił w latach 177-202. Zasłynął w walce z herezją dualizmu, która głosiła, że człowiek to boska dusza uwięziona w materialnym ciele. Do tej pory za doktora Kościoła uznanych zostało 36 świętych.