Pełną treść zarządzenia zamieszczamy poniżej:

Zarządzenie metropolity katowickiego w sprawie modlitwy w intencji migrantów i uchodźców.

1. W najbliższą niedzielę 14 stycznia (bądź w jedną z kolejnych niedziel) zarządza się odprawienie „Mszy św. za uchodźców i wygnańców” wg Mszału Rzymskiego, formularz nr 40 „Za migrantów i wygnańców”. To modlitewna odpowiedź na apel Papieża Franciszka na spotkaniu z Episkopatem Polski na Wawelu 27 lipca 2016 r.: „Dlaczego dzisiaj jest tak wielka migracja? (...) Mówię o tych, którzy przybywają do nas, uciekając od wojny, głodu. (...) Co zrobić? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki sposób i kiedy [może działać] . Nie wszystkie kraje są równe; nie wszystkie kraje mają te same możliwości. Mają jednak możliwości, by być hojnymi! Szczodrymi jako chrześcijanie. Nie możemy inwestować tam, ale [możemy coś zrobić] dla tych, którzy przybywają... Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi uniwersalnej, ponieważ gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, a także kultury ” (Franciszek, Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział papież podczas ŚDM w Krakowie, Kraków 2016, s. 61 – 63).

2. Począwszy od 14 stycznia 2018 r. zarządza się wprowadzenie stałej intencji za migrantów i uchodźców w ramach modlitwy parafialnych wspólnot m. in. Żywego Różańca, bractw adoracji Najświętszego Sakramentu oraz podczas nabożeństw wotywnych np. ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, NSPJ, itp. „...Można zrobić wiele rzeczy. Na przykład modlić się: [chodzić na] cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu z modlitwą za tych, którzy pukają do drzwi Europy i nie mogą wejść. Niektórym udaje się, ale innym nie...” (Franciszek, Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział papież podczas ŚDM w Krakowie, Kraków 2016, s. 63).

Katowice, 9 stycznia 2018 r.

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA