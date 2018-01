Jezus jest Panem

– Niech to przeświadczenie, które również teraz wybrałeś sobie jako przewodnika biskupiej posługi, daje ci wewnętrzne ukojenie i duchową siłę – powiedział do nowo wyświęconego bp. Andrzeja Iwaneckiego nuncjusz apostolski w Polsce.

W katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbyły się dziś święcenia biskupie ks. Andrzeja Iwaneckiego. Otrzymał je z rąk biskupa gliwickiego Jana Kopca oraz abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, i abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.

W czasie liturgii odczytana została treść bulli nominacyjnej papieża Franciszka, w której napisał m.in. „Umiłowany Synu, prosimy Ducha Świętego, który ustawicznie odnawia Kościół, aby podtrzymywał Twą gorliwość obfitością duchowej łaski, a Ciebie zachęcamy, abyś jednomyślnie współpracował z Pasterzem gliwickiej trzody i prezbiterami, >by jak najbardziej zadbać o obecne i przyszłe dobro diecezji< (Christus Dominus, 26)”.

Szymon Zmarlicki /Foto Gość Litania do Wszystkich Świętych przed obrzędem święceń biskupich Homilię wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec, w której odniósł się do przeżywanego dziś w kościele święta Chrztu Pańskiego i wydarzenia święceń biskupich.

– Bądź naszą radością w wielkim wysiłku przekonywania dzisiejszego człowieka, że każdy ma szansę znaleźć Pana, który go uwolni od ciężaru win i zagubienia – mówił do nowo wyświęcanego biskupa. – Wnoś aktywną zachętę, byśmy wszyscy tworzyli wspólnotę ludzi szczęśliwych, odnajdujących swoje wezwanie do otrzymania nadprzyrodzonych darów.

Przypomniał historię Kościoła i rozwój wiary na tej ziemi. Kiedyś przed tysiącem lat była tu jedna wielka diecezja ze stolicą biskupią we Wrocławiu. Dzisiaj są dwie metropolie oraz 6 diecezji, m.in. nasza diecezja gliwicka. – Ukochaj, Andrzeju, ten Kościół gliwicki jeszcze bardziej niż dotychczas. Ceń swoje wyniesienie i odpowiadaj Kościołowi świętemu swoim zaangażowaniem, byś szukał tylko tego, co wzmocni ścieżki proste, wyznaczone przez Pana – powiedział bp Jan Kopiec.

Pod koniec uroczystości był czas na podziękowania i życzenia. Pierwszy głos zabrał abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Przywołał myśl kard. Jorge Bergoglio, który na krótko przed tym, jak został papieżem, powiedział: „Jezus odpoczywa w poczuciu bycia ukochanym Synem”. Nawiązał też do zawołania nowego biskupa „Jezus jest Panem”. – Niech to przeświadczenie, które również teraz wybrałeś sobie jako motto biskupiej posługi, daje ci wewnętrzne ukojenie i duchową siłę. A od trudów posługi odpoczywaj w poczuciu bycia ukochanym dzieckiem Boga. I tę nadzieję radośnie wzbudzaj w sercach tych, których będziesz spotykał – powiedział abp Salvatore Pennacchio.

Szymon Zmarlicki /Foto Gość Przekazanie pastorału nowo wyświęconemu biskupowi List prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.

Życzenia składali także: prezydenci Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik (bp Iwanecki był w tym mieście proboszczem przez 19 lat) i Gliwic Zygmunt Frankiewicz, a w imieniu prezbiterów oraz całej diecezji wikariusz generalny ks. Marcin Królik.

Po życzeniach przemówił bp Andrzej Iwanecki, składając podziękowania i dzieląc się swoją radością z przyjętych święceń.

– Czyje serce nie byłoby przejęte w takiej chwili? Niebo dotyka ziemi – mówił. – Ja też jestem bardzo przejęty. Ale wyciszam się i napełniam pokojem, gdy pomyślę o Jezusie. Kiedy pomyślę, że On patrzy na mnie i na was z wielką miłością i życzliwością, że jest blisko – dodał.

Andrzej Złoczowski Bp Jan Kopiec nakłada nowo wyświęconemu biskupowi purpurową piuskę Po zakończeniu liturgii, na krótkim spotkaniu z mediami powiedział jeszcze, że czuje się otoczony modlitwą przez rodzinę naturalną, parafialną i diecezjalną. A zapytany o plany, wyznał, że jego planem jest nie mieć planów, słuchać przełożonych, najpierw biskupa ordynariusza, a potem realizować wszystkie zadania, które przed nim stoją na początku służby.

W uroczystości uczestniczyło 23 arcybiskupów i biskupów. W katedrze wypełnionej po brzegi obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wielu księży, osoby konsekrowane, rodzina nowego biskupa i świeccy z różnych diecezji.

Biskup nominat Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 marca 1986 r. z rąk bp. Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Od 1998 r. jest proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu-Zaborzu.

W diecezji gliwickiej pełnił różne funkcje: był dziekanem dekanatu zabrzańskiego, konsultorem diecezjalnym, członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i moderatorem rejonowym Ruchu Światło–Życie.

Szymon Zmarlicki /Foto Gość Biskup Andrzej Iwanecki błogosławi wiernych w katedrze