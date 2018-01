Santiago de Compostela: rekordowa liczba pielgrzymów

W 2017 r. ponad 300 tys. pielgrzymów przybyło do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Composteli. Jest to absolutny rekord w historii tego szlaku.

Już 13 grudnia liczba pielgrzymów przekroczyła psychologiczną granicę 300 tys. Szczęśliwym rekordzistą okazał się student z USA Andrew Larkin. W 2017 r. do grobu św. Jakuba Apostoła przybyło łącznie o ponad 8% więcej pielgrzymów niż rok wcześniej (w 2016 r. - 278.041; 2017 r. - 301.006).

Zdecydowana większość dotarła do Santiago de Composteli pieszo (278.462), wielu na rowerze (21.931) bądź na koniu (417). Coraz więcej pielgrzymów przybywa na wózkach inwalidzkich (43). Hiszpanie już od dawna nie stanowią większości: w ubiegłym roku aż 56% to cudzoziemcy. Jeśli chodzi o płeć, to niewielką przewagę mają mężczyźni (kobiety: 147.857; mężczyźni: 153.149).

Statystycznie najwięcej pielgrzymów nie Hiszpanów przybyło z Włoch (16%), Niemiec (14%), USA (10%) i Portugalii. Stopniowo rośnie także liczba pielgrzymów z Polski. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to w czołówce znajduje się Andaluzja (21%), Madryt (19%), Walencja (12%) i Katalonia (10%).