Biskup na kolędzie

Wszyscy pracownicy trzech diecezjalnych instytucji zgromadzili się w prywatnej kaplicy biskupa diecezjalnego, by tam wziąć udział we Mszy św. Biskup w jej czasie przypomniał o posłuszeństwie Świętej Rodziny nie tylko względem prawa Bożego, ale i tego ludzkiego. – Byli posłuszni prawu cesarskiemu, bo nie zbojkotowali spisu ludności, który został zarządzony i udali się w daleką podróż do Betlejem, by dać się tam zapisać. Dostosowali się do wymogów prawa cywilnego. Podobnie nie zbagatelizowali prawa Bożego, które nakazywało przyniesienie dzieciątka w odpowiednim czasie do świątyni – mówił biskup.

Wyróżnił dwie przestrzenie Bożego Narodzenia – Betlejem i Jerozolimę, gdzie w świątyni dopełnia się tajemnica. Analizując słowa Symeona zachęcił zebranych do bycia przedłużeniem jego orędzia. – Symeon jako człowiek prawy, sprawiedliwy i pełen światła Ducha Świętego, biorąc Dziecię w objęcia, mówił słowa skierowane do całej ludzkości. „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów” – widzimy tu prawdę o uniwersalizmie zbawienia. Bóg nie kieruje go jedynie do Izraela, ale do wszystkich narodów. To światło na oświecenie świeciło już w Izraelu, a Jezus rozszerza je na cały świat. Jezus jest chwałą Izraela, jego przedstawicielem, ale też i jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Ta prawda sprawdza się w każdym pokoleniu – mówił biskup.

Po zakończeniu Mszy św. przeszedł przez wszystkie pomieszczenia w gmachu, kropiąc wodą święconą i intonując kolędy. W swoim mieszkaniu natomiast oddał kropidło bp. Adamowi, by ten je pobłogosławił.