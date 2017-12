Wierzymy w możliwość dialogu

Dialog zawsze jest możliwy, trzeba go promować pomimo wszelkich przeszkód, a zwłaszcza w świecie, w którym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy popełnianych w imię Boga bądź religii – uważa przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. „Wierzymy, że zawsze można ze sobą rozmawiać, bez względu na to, jak wielkie by istniały między nami różnice. Jesteśmy w pełni przekonani, że zawsze można żyć razem, a Papież codziennie nam to ukazuje” – dodaje kard. Jean-Louis Tauran.

W wywiadzie dla dziennika L’Osservatore Romano podjął się on bilansu działalności swej dykasterii za mijający roku. Wspomniał między innymi o zacieśnieniu współpracy z islamskim uniwersytetem Al-Azhar w Kairze. Jego zdaniem najbardziej emblematycznym wydarzeniem kończącego się roku była wizyta wielkiego imama tej uczelni w Watykanie i jego bardzo serdeczne spotkanie z Papieżem.

Odnosząc się z kolei do decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do Jerozolimy swej ambasady w Izraelu, kard. Tauran podkreślił, że Stolica Apostolska zawsze będzie się przeciwstawiała instrumentalnemu traktowaniu religii. Dodał ponadto, że tego samego dnia, kiedy prezydent Trump ogłosił decyzję w sprawie Jerozolimy, władze palestyńskie postanowiły powołać stałą grupę roboczą do spraw dialogu międzyreligijnego z Watykanem. Jest to ważny przykład międzyreligijnego świadectwa – dodał francuski purpurat.