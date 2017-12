Idą w kierunku wskazanym przez Papieża

Chodzi o to, aby osoby konsekrowane wiedziały, czego oczekuje od nich Ojciec Święty, aby mogły zastosować papieskie nauczanie do konkretnych realiów własnego zgromadzenia – powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji. Franciszek chce Kościoła, który daje świadectwo Ewangelii bez kompromisów z wartościami tego świata – dodał kard. João Braz de Aviz.

„Życie konsekrowane jest dziś bardzo dynamiczne. Na świecie jest milion zakonników i zakonnic. Tak wiele jest zakonów, zgromadzeń, instytutów. I wiemy, że jest też radość, która wypływa z woli życia zgodnie z tym powołaniem, które dał nam Pan i z którym jest związane nasze szczęście. Znajdujemy się w epoce przejściowej, wiemy o tym, są trudności, niektóre bardzo poważne, ale jest też przebudzenie, nabieranie nowej świadomości, dynamizm, który pojawia się w różnych miejscach, wszystko idzie chyba w tym kierunku, którego chce Papież, a zatem w kierunku świadectwa. To świadectwo to przede wszystkim odpowiedź na miłość Pana, który jest blisko nas, a także bycie znakiem Jego obecności w dziejach. Myślę, że nadszedł czas, by nie izolować się od siebie nawzajem, by nie tworzyć już dróg równoległych, by nie zamykać się na innych. To niczemu nie służy. Potrzebujemy nawiązywania relacji, braterstwa, dzielenia się charyzmatami, doświadczeniami i dobrami, aby było widać świadectwo Kościoła służebnego. Przeżyliśmy Rok Życia Konsekrowanego i Rok Miłosierdzia, które wywarły w nas pewne piętno. Teraz potrzeba, aby to wszystko się skonsolidowało w konkretnym życiu świadectwa. Dlatego wszystkim osobom konsekrowanym, które słuchają Radia Watykańskiego życzę, aby obecność Pana przejawiała się również w naszej słabości, ale właśnie dlatego, że postanowiliśmy wiernie naśladować Pana, być blisko Niego” – powiedział kard. João Braz de Aviz.

W rozmowie z Radiem Watykańskim kard. João Braz de Aviz odniósł się również do przedświątecznego spotkania Papieża z kierownictwem Kurii Rzymskiej. Brazylijski purpurat przyznał, że reforma Stolicy Apostolskiej przebiega wolniej, niż chciałby tego Franciszek. „Reforma bowiem rozpoczyna się w sercu każdego z nas. I dlatego potrzebna jest cierpliwość, oczekiwanie i roztropność. Musimy iść razem i patrzeć przed siebie” – dodał szef watykańskiej dykasterii ds. życia konsekrowanego.