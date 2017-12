Strażnik Skarbów

To przypomnienie, że 2 grudnia rozpoczął się Nadzwyczajny Rok św. Józefa. Na jego rozpoczęcie Mszę św. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu sprawował w imieniu papieża Franciszka abp Salvatore Pennacchio.

W wielu parafiach naszej diecezji w tym roku podczas Mszy św. roratnich kolejny raz korzystano z materiałów przygotowanych przez "Małego Gościa Niedzielnego". Tym razem przygotowały uczestników na przeżywanie Roku św. Józefa. Stąd także i bożonarodzeniowe żłóbki zawierały odniesienia do tego obchodu.

Św. Józef był Strażnikiem Skarbów. Dla niego byli to Pan Jezus i Najświętsza Maryja Panna. Z tej roli wywiązał się doskonale. - On potrafił zadbać o ziemskie życie Jezusa, będzie też umiał nas wspomagać i chronić i wskazywać na to, co w życiu najważniejsze: przyjaźń z Jezusem - mówił w Kaliszu abp Penacchio.

W tym duchu w Boże Narodzenie w radomskiej katedrze bp Henryk Tomasik mówił, że istotą prawdziwego świętowania tej uroczystości jest przygotowanie miejsca w sercu dla przychodzącego Chrystusa. - Tragedią byłoby, gdyby było Boże Narodzenie bez narodzenia Syna Bożego. A takie są obecnie propozycje kulturowe. Dzisiaj z całym Kościołem chcemy wyśpiewać piękną modlitwę: "Boże, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnice wcielania poznaliśmy na ziemi" - mówił ordynariusz radomski.