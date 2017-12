Święta z ubogimi w pięciu polskich miastach

Na dzień Bożego Narodzenia świętowanie zaplanowane jest w Warszawie, gdzie do kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego zaproszonych zostało ponad 430 gości. Do stołu z ubogimi zasiądzie tego dnia metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Również 25 grudnia odbędzie się bożonarodzeniowy obiad w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Zaproszenia otrzymało 120 osób bezdomnych, starszych i samotnych.

W drugi dzień świąt odbędzie się natomiast obiad w sali Arcybractwa Miłosierdzia na Małym Rynku w Krakowie. Weźmie w nim udział około 70 gości. Tego samego dnia z ubogimi świętował będzie też Szczecin. Tamtejsza Wspólnota Sant’ Egidio we współpracy z lokalną Caritas organizuje obiad w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym. Do stołu zasiądzie blisko 250 osób.

Wspólnota Sant' Egidio W poprzednich latach odbywała się Wigilia z ubogimi. W tym roku wspólnie zjedzą świąteczny obiad Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia do wspólnego świętowania zaprasza Wspólnota w Chojnie. 23 grudnia w Parafii Świętej Trójcy odbędzie się Wigilia z Ubogimi dla prawie 80 gości.

– Przygotowywana jest wspólnymi siłami Sant' Egidio i Caritas parafialnego. Dołączył do nas też Ośrodek Pomocy Społecznej, okoliczne koła gospodyń gotując i piekąc oraz wiele innych osób wspierających organizację uroczystości jako kelnerzy, chórzyści, szatniarze czy taksówkarze – mówi Beata Junosz ze wspólnoty w Chojnie.

Również w innych miejscach organizacja świątecznych spotkań z ubogimi możliwa jest tylko dzięki wsparciu setek wolontariuszy, którzy zaangażowali się w przygotowanie potraw, zakup prezentów, ustawienie stołów i udekorowanie sali, a w Święta będą czuwać nad przebiegiem całej uroczystości, posługując ubogimi i bezdomnym gościom.

Wspólnota Sant' Egidio Przygotowania do Wigilii z ubogimi. Zdjęcie z lat ubiegłych Bożonarodzeniowe obiady są konsekwencją całorocznej regularnej działalności Wspólnot Sant’ Egidio, skupiającej się na pomocy i towarzyszeniu osobom ubogim. Przede wszystkim są to spotkania z osobami bezdomnymi na ulicach miast. Są one okazją do nawiązania relacji, ale także momentem, w którym przekazywana jest pomoc materialna. Tylko za pośrednictwem warszawskiej wspólnoty Sant’Egidio do ubogich trafiło w minionym roku blisko 2,5 tony żywności i prawie 10 tys. sztuk odzieży. Wspólnoty w Warszawie i w Chojnie odwiedzają też osoby starsze i samotne w Domach Pomocy Społecznej.

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we wspólnotach Sant’ Egidio na całym świecie. W tym roku odbędzie się aż 700 takich spotkań w 70 krajach. Do świątecznego stołu na całym świecie zasiądzie w sumie 250 tys. gości.

A już po świętach Wspólnota Sant’ Egidio zaprasza do wspólnej wieczornej modlitwy o pokój, zachęcając, żeby 1 stycznia pójść w ślady papieża Franciszka, który w tym dniu przesyła orędzie pokoju wszystkim narodom.