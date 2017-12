Abp Jędraszewski: potrzeba otwarcia na prawdę

- Potrzebna jest posługa myśli idącej na spotkanie z wiarą, z tym, co mówi o sobie Pan Bóg, zwłaszcza teraz, kiedy świat coraz bardziej chce żyć jakby Boga nie było, i jakby to, co mówi chrześcijaństwo, było już przebrzmiałym mitem, który może jeszcze kogoś interesować, jak czasem interesują stare rzeczy znalezione na strychu - powiedział wczoraj abp Marek Jędraszewski do przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którego jest Wielkim Kanclerzem.

To szczególne zadanie uniwersytetu jest równocześnie wielkim zobowiązaniem. Metropolita życzył społeczności UPJPII, żeby "było ono skutecznie przekazywane i z radością przyjmowane przez tych, którzy dzisiaj ciągle są otwarci na to, co jest piękne, szlachetne i dobre - na to, co jest prawdą".

O roli prawdy abp Jędraszewski mówił również tego samego dnia podczas spotkania opłatkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w auli Collegium Novum. Oprócz profesorów, pracowników naukowych i studentów w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta i korpusu dyplomatycznego.

Metropolita wspomniał, że to "z refleksji nad Bożą miłością zrodziła się teologia, a także inne dziedziny nauki, które zaczęły zastanawiać się, dlaczego życie człowieka jest tak bardzo ważne od chwili, kiedy się ono poczyna".

- Stąd ten geniusz ludzkiej myśli, wyrosłej z namysłu nad logiką Bożej miłości, która przybiera coraz to nowe kształty, zgodnie z tym, jak powstawały nauki, zwłaszcza nowożytne, eksperymentalne. Mają swój określony zakres badań, swoją metodę, ale przecież zawsze będzie coś wspaniałego w ludzkim umyśle, że nie będzie się bał wyzwania prawdy, że będzie starał się zgłębiać nowe przestrzenie, które się przed nim otwierają - stwierdził hierarcha, który jest jednocześnie uczonym, profesorem teologii i filozofii.