Kolędnicy Misyjni 2017/2018

26 grudnia we wszystkich polskich diecezjach rozpoczną swoją misję Kolędnicy Misyjni. Dzieci związane z Papieskimi Dziełami Misyjnymi odwiedzać będą domy, kolędować i kwestować na rzecz potrzebujących rówieśników. Jak poinformowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w tym roku zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie.



Kolędnicy Misyjni pozostawią w domach pamiątkę kolędowania - powiedział sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, ks. Maciej Będziński.



„Dłoń, która składa się albo w skrzydła anielskie, albo w dłoń otwartą do pomocy, bądź złożoną do modlitwy. Ta dłoń ma nam przypomnieć, podobnie jak dłoń ma pięć palców, że jesteśmy radośni, głosimy Ewangelię, jesteśmy jednością, podtrzymujemy tradycję i wspieramy materialnie misje” - powiedział ks. Maciej Będziński.



W roku ubiegłym w inicjatywę włączyło się 40 tys. polskich dzieci, które zebrały ok. 900 tys. zł na pomoc rówieśnikom w Tajlandii.