Bogu zawierzyć siebie

Świadectw jest sześć. Już niedługo trafią do Księgi Łask, która znajdzie się przy nowo powstającym sanktuarium.

Bryłę Świątyni Opatrzności Bożej widać z daleka. Dumnie góruje nad nowoczesnymi osiedlami Wilanowa. Jakby chciała przez to coś nam powiedzieć…

Ból ustąpił

– Dobrze, że Polska ma taką świątynię. Ona przypomina nam, byśmy jako naród ufali i powierzali się Bożej Opatrzności. Będziemy wówczas świadkami dla innych narodów i całego świata – mówi Sławomir Paprocki z Trębic Dolnych.

Po raz pierwszy wilanowskiej świątyni miał okazję przyjrzeć się z bliska 11 listopada 2016 r., gdy po wielu latach budowy kościół został otwarty dla wiernych. Nie wiedział jeszcze, że miejsce to stanie się dla niego tak ważne i że właśnie tu, dzięki Bożej Opatrzności, dostąpi cudu uzdrowienia. Ale po kolei.

Właśnie trwał remont mieszkania w oddalonych od Warszawy o ok. 100 km Trębicach Dolnych. Sławomir Paprocki na klęczkach układał terakotę. Pech chciał, że podczas pracy przeziębił kolana. Ból był bardzo dotkliwy. A diagnoza lekarska miażdżąca: to nieuleczalna choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Poprawy nie przyniosły ani leki, ani zioła, ani rehabilitacja. Iskierkę nadziei dawało zaproszenie na uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej – Mimo ogromnego bólu postanowiłem pojechać i ofiarować swoje cierpienie Opatrzności Bożej – wspomina.

Jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św. Sławomir gorąco modlił się i prosił o cud uzdrowienia. – W trakcie Przeistoczenia odczułem wewnętrzny spokój, lekkość w nodze i na sercu. Przyjąłem Przenajświętszy Sakrament, a po zakończeniu Mszy św. podszedłem do głównego ołtarza i uklęknąłem do modlitwy. Nie odczuwałem już bólu w kolanie i tak jest do dzisiaj. Jestem Panu Bogu wdzięczny i pragnę świadczyć o istnieniu Opatrzności Bożej – wyznaje wzruszony.

Od tej pory zachęca innych, by ufać Bogu jak dziecko – w każdej sytuacji.

Nieustanna opieka

Historia uzdrowienia Sławomira Paprockiego będzie jedną z pierwszych, które otworzą Księgę Łask. Podobne prowadzone są w każdym sanktuarium. Odkąd w ubiegłym roku świątynia została otwarta dla wiernych, przybywa do niej coraz więcej pielgrzymów. – Miłość Boga ma różne odcienie. W krakowskich Łagiewnikach czczone jest Boże Miłosierdzie, na Wilanowie chcemy zwracać uwagę na Bożą Opatrzność, czyli nieustanną opiekę Boga nad człowiekiem – wyjaśnia ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz nowo powstającego sanktuarium.

Kult Bożej Opatrzności z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Już ponad 40 tys. osób złożyło Akt dziękczynienia i zawierzenia się Bożej Opatrzności. W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. w Panteonie Wielkich Polaków odprawiane jest nabożeństwo do Bożej Opatrzności. Pielgrzymi z całej Polski biorą też udział w dorocznym Święcie Dziękczynienia. – Dostajemy coraz więcej świadectw o działaniu Boga w tym miejscu. Składają je nie tylko parafianie, ale także osoby z całej Polski. Postanowiliśmy je weryfikować i dokumentować. Posłużą one jako argument za ustanowieniem w tym miejscu sanktuarium – mówi ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz.

Na wpis do Księgi Łask czeka sześć historii. Świadkowie działania Bożej Opatrzności dziękują za wymodlone „uzdrowienie z jaskry”, „dar macierzyństwa”, „wyzwolenie z nałogu narkotykowego” czy „udaną operację”.

Odeszła cichutko

Pani Barbara w Świątyni Opatrzności Bożej nie była osobiście. Z Jelcza-Laskowic, małej miejscowości na Dolnym Śląsku, to cała wyprawa. Do wilanowskiej świątyni przesłała intencję na Mszę św. dziękczynną za dar życia mamy i całej swojej rodziny. – Od tamtej pory coś się zmieniło. Boża Opatrzność sprawiła, że staliśmy się łagodni i cierpliwi wobec siebie – mówi ucieszona.

Pani Barbara jest także przekonana, że okoliczności śmierć mamy także są wyrazem opieki Boga nad jej rodziną. – To nie jest przypadek, że mama umarła w Boże Ciało, akurat wtedy, gdy pod naszym oknem niesiony był Najświętszy Sakrament. W czasie czytania Ewangelii moja mama cichutko i spokojnie odeszła do Pana – wspomina. I dodaje: – Kilka dni przed śmiercią miałam wewnętrzne przynaglenie, by poprosić księdza o udzielenie mamie ponownie sakramentu namaszczenia chorych. Ufam, że jest w niebie – cieszy się.

Świadectw działania Bożej Opatrzności jest znacznie więcej. Warto się nimi dzielić. Na adres: ksiegalask@centrumopatrznosci.pl można przesyłać świadectwo otrzymanej łaski za przyczyną Bożej Opatrzności.

