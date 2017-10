Bp Markowski: O sile Kościoła decyduje nasza wiara

W czasie uroczystej Mszy św. modlono się za misjonarki i całe dzieło misyjne Kościoła.

Wskazując w homilii na przykład życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bp Markowski powiedział, że droga do świętości wiedzie poprzez odkrywanie swojej tożsamości dziecka Bożego.

– Krótkie życie tej młodej karmelitanki naznaczone było bólem i głębokim cierpieniem z powodu utraty najbliższych oraz trudności wewnętrznych. Kolejne doświadczenia stawiały św. Teresę wobec wyboru między rozpaczą a coraz większym zaufaniem Bogu. W ten sposób na przestrzeni lat wyrabiała się w niej postawa dziecka Bożego – powiedział kaznodzieja, zachęcając jednocześnie osoby konsekrowane do refleksji nad osobistym życiem.

Tłumaczył, że każde uczynione przez człowieka dobro jest nie tylko jego własnym, które być może zadecyduje o jego wieczności, ale jest ono również dobrem, które umacnia całe Mistyczne Ciało Chrystusa. Z kolei każdy grzech, czy trudność, z którą sobie nie radzimy osłabia mistyczne ciało Chrystusa.

Bp Markowski przypomniał również o powszechnym obowiązku misyjnym wynikającym z sakramentu chrztu świętego. – Misje to jest nasza odpowiedzialność za oblicze Kościoła, za Jego siłę oddziaływania, a więc, na ile On rzeczywiści przemawia do świata, na ile On rzeczywiście głosi Ewangelię. Można to czynić na różnych kontynentach, jak czynią to ci, którzy jako misjonarze wyjeżdżają, by głosić Dobrą Nowinę, ale również można to robić tutaj – na ulicach Warszawy – zwrócił uwagę bp Markowski.

Od 14 grudnia 1927 roku św. Teresa z Lisieux obok św. Franciszka Ksawerego jest główną patronką misji katolickich. W sposób szczególny patronuje ona Papieskiemu Dziełu św. Piotra Apostoła, które od ponad 120 lat zajmuje się budową seminariów i domów zakonnych, oraz kształceniem i formacją kleryków, oraz kandydatów i kandydatek do życia konsekrowanego.