Matka Miłosierdzia Królową Dzierżoniowa

- Wiadome jest, jak wielu mieszkańców nie tylko Dzierżoniowa doświadczyło licznych łask Bożych za wstawiennictwem Matki Boskiej, która od ponad 500 lat czczona jest w wizerunku na fresku w naszej świątyni, w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, w parafii, która przed kilku laty obchodziła swoje 850-lecie istnienia. Z wdzięcznością Panu Bogu za te liczne dary zrodziła się piękna inicjatywa, aby w tym szczególnym roku 2017 ofiarować Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Miłosierdzia, Pani Dzierżoniowskiej szatę wotywną wraz z koronami - mówił ze wzruszeniem, witając gości, ks. Józef Błauciak, proboszcz parafii pw. św. Jerzego.

W uroczystej Mszy św. koronacyjnej wzięli udział również biskupi sąsiednich diecezji - bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy z diecezji legnickiej i bp Stefan Regmunt, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, którzy przed laty pracowali w dzierżoniowskiej parafii.

- Chcemy dziś zapytać: po co koronacja? Co dalej? Tak samo niektórzy pytali 300 lat temu, gdy się dowiedzieli o koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Akt koronacji posiada potrójny cel. W pierwszym rzędzie przez nałożenie koron Maryi i Dzieciątku chcemy Maryi podziękować za opiekę nad naszymi poprzednikami w wierze katolickiej, chcemy podziękować za to, że chce być nadal z nami, chce być przy nas, aby nam przypomnieć, co winniśmy czynić, aby wygrać życie doczesne i wieczne, aby nas upominać, jeśli błądzimy, i aby nam pomagać w naszych duchowych i doczesnych niedostatkach. Po drugie: nakładając korony na skronie Maryi i Jej Dzieciątka, chcemy także powierzyć się Jej łaskawej opiece, zawierzyć Jej - przyszłość nas samych i naszych bliskich, tych, z którymi żyjemy, tych, których kochamy. Przez akt koronacji chcemy odnowić naszą miłość do Maryi, powierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu. Po trzecie: przez koronację Jej fresku deklarujemy, że będziemy czynić to, co poleca nam Jej Syn, że będziemy wierni Jego Ewangelii, Krzyżowi, niedzielnej Eucharystii i zachowywaniu Bożych przykazań, zwłaszcza przykazaniu miłości Boga i bliźniego - wyjaśniał w homilii bp Ignacy.

Po homilii nastąpiło uroczyste odsłonięcie ukoronowanego fresku przez biskupa Ignacego, który również 9 grudnia 2008 r. odsłonił i poświęcił wizerunek, nadając mu wezwanie nawiązujące do pierwotnego - Salve Regina, Mater Misericordiae. W procesji z darami przyniesiono do ołtarza m.in. monstrancję wykonaną przez Drapikowski Studio, partyturę utworu skomponowanego specjalnie na tę uroczystość i obrazki z wizerunkiem dzierżoniowskiej Matki Miłosierdzia. Na zakończenie Eucharystii natomiast wręczono specjalne odznaczenia parafialnego stowarzyszenia dla biskupów gości i Mariusza Drapikowskiego, który wykonał suknie i korony dla Matki Bożej i Dzieciątka.

Oprawę muzyczną zapewnił chór wraz z orkiestrą składającą się z uczestników warsztatów prowadzonych przez Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę, o których pisaliśmy już wcześniej tutaj.