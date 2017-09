Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, apeluje o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku. O takie wsparcie do Kościoła w Polsce zwróciła się Konferencja Episkopatu Meksyku.



Mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.



„Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki zachęca, aby zorganizowano dni pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku, pod hasłem „Kościół w Polsce dla Meksyku”. Możemy modlić się w intencji ofiar kataklizmu oraz nieść pomoc materialną, tak przy okazji zbiórki przed kościołami, czy chociażby przez wysłanie SMS-a za pośrednictwem Caritas Polska. Więcej informacji znajduje się na stronie: caritas.pl. zachęcamy serdecznie do pomocy tym osobom, tak bardzo potrzebującym” - poinformował ks. Rytel-Andrianik.



Pomóc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku można wysyłając SMS o treści „MEKSYK” pod numer 72 052 (całkowity koszt to 2,46 zł).