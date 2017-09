Różaniec Do Granic na lotniskach

Do projektu dołączyły porty lotnicze: Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Poznań-Ławica oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Na wszystkich trzech portach lotniczych modlitwa różańcowa będzie prowadzona w lotniskowej kaplicy przez kapelanów miejsc.

Do modlitwy włącza się Kapelania Lotniska Chopina w Warszawie, tu różaniec będzie odmawiany w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. – Lotnisko jest szczególnego rodzaju przejściem granicznym, z którego korzysta ogromna rzesza Polaków mieszkających poza naszą Ojczyzną. Szczególny jest także kierunek, w którym opuszcza się stąd naszą ziemię... – podkreśla Ks. Zbigniew Stefaniak, Kapelan Lotniska Chopina.

- To wielka szansa, by do tego wielkiego dzieła modlitwy włączyły się takie szczególne miejsca, jak lotniska międzynarodowe, na terytorium których również znajduje się granica Polski – mówi ks. Mirosław Sołtysek, kapelan Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach i dodaje – W kaplicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach połączymy się ze wszystkimi, którzy w tym samym czasie będą modlili się wzdłuż granic naszego państwa, by wybłagać ratunek dla Polski i świata całego.

- Cieszymy się, że do projektu przyłączyły się też porty lotnicze. Przecież na ich terenie też jest granica kraju. Wydaje się, że modlić się będziemy naprawdę na każdym odcinku granicy – podkreśla Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, która jest organizatorem wydarzenia i dodaje – to nie był nasz pomysł, kilka osób, zupełnie niezależnie rzuciło takie hasło, kapelani lotnisk się zgodzili, no i startujemy z przygotowaniami.

Różaniec Do Granic w kaplicach portów lotniczych będzie wydarzeniem zamkniętym, dostępnym jedynie dla pracowników portów oraz podróżujących pasażerów, korzystających tego dnia z lotnisk.

***

Różaniec Do Granic będzie miał miejsce wzdłuż granic Polski 7 października 2017 r. Tego dnia, o godzinie 10:30 pielgrzymi spotkają się w 320 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po odprawionej w nich Mszy Świętej udadzą się do „stref modlitwy”, gdzie o godzinie 14:00 rozpocznie się odmawianie Różańca.

Modlitwa różańcowa na granicach jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca, którą wyraziła 140 lat temu w polskim Gietrzwałdzie i 40 lat później w portugalskiej Fatimie. W obydwu przypadkach, jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową.

Inicjatywa „Różaniec Do Granic” podejmowana jest ze szczególnym wsparciem Mecenasów, chcielibyśmy tu szczególnie wymienić Grupę Energa – dostawcę energii elektrycznej, Fundację „Scalam – prostujemy drogi życia” oraz biuro pielgrzymkowe Renovis. Bez ich wsparcia zorganizowanie tego wydarzenia byłoby niemożliwe.

Szczegóły i zapisy: www.rozaniecdogranic.pl