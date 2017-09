Wakacje - czas formacji

Wakacje to dla wiernych i duszpasterzy Archidiecezji Katowickiej nie tylko czas wypoczynku, ale również intensywnej formacji duchowej. Odbywa się ona w różnych formach i obejmuje tysiące wiernych w różnym wieku.

Członkowie Ruchu Światło – Życie przeżywali, jak co roku w okresie letnim, rekolekcje prowadzone w bardzo różnych formach i miejscach oraz obejmujące różne grupy wiekowe - począwszy od dzieci i młodzieży aż do dorosłych i rodzin. Odbyło się w tym roku 81 oaz, w których uczestniczyło 4470 osób. Większość osób uczestniczyła w rekolekcjach piętnastodniowych, które oparte są o przeżywanie tajemnic zbawienia oraz poznawanie treści prowadzących do dojrzałości chrześcijańskiej. Organizuje się również rekolekcje 11, 7 i 4-dniowe.

Największą grupę Ruchu stanowi młodzież ok. 2 000 osób razem z posługującą diakonią. Wśród uczestników tradycyjnie gościła 10-osobowa grupa z Ukrainy, a w Kursie Oazowym dla Animatorów uczestniczyły 4 osoby z Chin. Oazy odbywały się na terenie Archidiecezji Katowickiej, Bielsko – Żywieckiej oraz w Rzymie.

Rekolekcje oazowe dla dorosłych, zorganizowane przez Domowy Kościół, Centrum Duchowości w Tychach oraz Wspólnotę Emmanuel, przeżywane są w ośrodkach rozsianych na terenie całej Polski, m.in. w Małopolsce, na Pomorzu i Beskidzie Śląskim i Żywieckim. W krótszych siedmiodniowych rekolekcjach oaz dorosłych uczestniczyło 225 osób różnych stanów.

W Oazach Dzieci Bożych, których w tym roku było pięć, uczestniczyło 162 dzieci, którym posługiwało 40 animatorów.

Ruch Światło-Życie Domowy Kościół w Archidiecezji Katowickiej zorganizował 26 turnusów rekolekcji letnich. Uczestniczyło w nich ogółem 2058 osób w tym 1046 osób dorosłych (małżonków), 834 dzieci i 152 osób z diakoni wychowawczej, gospodarczej. Z terenu archidiecezji katowickiej w rekolekcjach uczestniczyło 1098 osób w tym 550 to osoby dorosłe, 387 to dzieci i 135 osób z diakoni wychowawczej i gospodarczej oraz 26 księży moderatorów.

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej zorganizowało w tym roku 24 wakacyjne turnusy rekolekcji w sześciu cyklach. Wzięło w nich udział 848 ministrantów, którymi opiekowało się 156 kleryków i animatorów. Ośrodki rekolekcyjne Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej znajdują się w Brennej (2 domy), Bielsku Białej, Lipniku, Rybniku Niewiadomiu, w Kalnej koło Żywca oraz w Seminarium Duchownym w Katowicach.

W rekolekcjach dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej organizowanych przez Ruch Dzieci Maryi w czasie wakacji letnich wzięły udział 1332 osoby. Zorganizowano 32 turnusy rekolekcyjne.

XI Pielgrzymka Młodych Archidiecezji Katowickiej Szlakiem Orlich Gniazd odbyła się w dniach 28-31 sierpnia 2017 roku. Wzięło w niej udział 250 osób, w tym 3 księży i 2 siostry zakonne. Pielgrzymi uczestniczyli w codziennej Eucharystii (Mszy św. 29 sierpnia w Złotym Potoku przewodniczył abp Wiktor Skworc).

Po raz 72. odbyła się w dniach 2-6 sierpnia piesza pielgrzymka rybnicka na Jasną Górę i pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej. Trasa liczyła 115 km. Pieszo wzięło w niej udział 3500 pątników. Dodatkowo 800 osób przybyło na Jasną Górę autokarami i samochodami. W pielgrzymce uczestniczyło 20 księży, 4 kleryków, 6 sióstr zakonnych. Najstarszy pielgrzym liczył 84 lata. Jedna z uczestniczek pielgrzymowała na Jasną Górę po raz 51. Do oficjalnej Pielgrzymki Archidiecezji Katowickiej dołączyła w Częstochowie Pielgrzymka Katowicka w liczbie 200 osób.

Turnusy formacyjne odbywały się również w domach rekolekcyjnych Archidiecezji Katowickiej. W Kokoszycach uczestniczyły w nich 604 osoby (w tym 55 dzieci), w Brennej 499 osób, a w Koniakowie w Domu Rekolekcyjnym Emaus 260 osób.

Podczas letnich wakacji tradycyjnie odbywa się doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. W tym roku, mimo deszczowej pogody, do Piekar przybyło ok. 50 000 pątniczek, wiele z nich pokonało trasę do sanktuarium pieszo.

1452 dzieci wyjechało na kolonie charytatywne zorganizowane czy dofinansowane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Miejscowości, w których się one odbyły to Okuninka, Mazury, Murzasichle, Gdynia, Czaplinek, Krynica, Drawsko, Opole, Zator, Kraków, Szczyrk, Międzyzdroje, Polanica Zdrój, Jaworzynka, Rabka.

Oprócz wymienionych – zorganizowanych przez instytucje diecezjalne i parafie – form wakacyjnej formacji dla przeszło 64 000 wiernych, wielka i niepoliczalna liczba osób skorzystała z wyjazdów, pielgrzymek, wycieczek przygotowanych przez poszczególne parafie i duszpasterzy Archidiecezji Katowickiej.