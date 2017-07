Zbliża się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów rozpocznie się w poniedziałek 17 lipca i potrwa do niedzieli 23 lipca.

W poniedziałek 17 lipca rozpocznie się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów (WEB) „Bieszczady dla Jezusa 2017”. Akcja potrwa do niedzieli 23 lipca.

– Co roku kilkadziesiąt osób młodych, ale też coraz więcej osób dorosłych i małżeństw przyjeżdża w Bieszczady, ponieważ chcą się dzielić swoją wiarą i doświadczeniem Jezusa. Jest to okazja do tego, aby podzielić się tym doświadczeniem z turystami, którzy przyjeżdżają wypoczywać w Bieszczady – mówi ks. Mariusz Ryba, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej.

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów rozpocznie się w poniedziałek 17 lipca i potrwa do niedzieli 23 lipca. Ewangelizatorzy będą działać głównie w okolicach Zalewu Solińskiego. Działania ewangelizacyjne poprzedzą rekolekcje, które w dniach 17 – 19 lipca poprowadzi ks. dr Jan Szeląg, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Każdego dnia o 19.00 przewidziana jest Msza święta dla wszystkich w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. W poniedziałek będzie ona połączona z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne, które poprowadzi Wspólnota Miłości Miłosiernej.

W środę o 20.30 w świetlicy w Polańczyku odbędzie się spotkanie z aktorką Patrycją Hurlak – „nawróconą wiedźmą”. W czwartek z kolei o 20.30 w tamtejszym amfiteatrze wyświetlony zostanie film „Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózkównie.

W piątek wieczorem ulicami Polańczyka przejdzie Droga Krzyżowa, a w sobotę w amfiteatrze wystąpi zespół Bankruci. Ponadto akcje ewangelizacyjne będą się odbywać na Zaporze Solińskiej.

WEB zakończy w niedzielę Msza św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala.

Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej.

Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal. Patronat medialny nad WEB objęła Katolicka Agencja Informacyjna.