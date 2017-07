Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Abp senior Damian Zimoń, bp Marek Szkudło oraz bp Adam Wodarczyk uczestniczyli w Dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Jaworzu k. Bielska, Ustroniu oraz Koniakowie. Oaza Wielka „Sin”, „Kafarnaum” oraz „Kana” to nazwy wspólnot, które zgromadziły się razem 13. dnia rekolekcji Ruchu Światło-Życie, aby świętować Dzień Wspólnoty.

– To bardzo umacniające doświadczenie dla nas, kiedy możemy spotkać innych uczestników pozostałych oaz rekolekcyjnych – mówi Justyna przeżywająca swoje rekolekcje I st. – W sumie to miałam lekki kryzys przed rekolekcjami i nie chciało mi się przyjeżdżać, ale postanowiłam, że pojadę (…). Teraz po tych 13 dniach na pewno będę w dalszym ciągu chodziła na oazę w mojej parafii i już nie mogę się doczekać, kiedy rozpoczną się spotkania – powiedziała Ola dając swoje świadectwo przed całą koniakowską wspólnotą.

Poszczególni biskupi spotykając się z młodzieżą dzielili się z nimi swoimi przeżyciami związanymi z Oazą i jej przeżywaniem.

Opowiadając o Koniakowie, jako o jednym z miejsc, gdzie rodziła się oaza bp Adam Wodarczyk wspominał założyciela Ruchu Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W homilii przywołał jego list napisany przed 35 laty z Fatimy do członków Ruchu. Zawarł w nim 5 punktów, w których prosi, aby: oddać się Niepokalanemu Sercu NMP, modlić się o nawrócenie grzeszników, modlić się modlitwą różańcową, czynić pokutę oraz składać ofiarę.

Przywołał także sytuację, kiedy założyciel Ruchu Światło-Życie przebywał w szpitalu. – Przez jedną ze swoich współpracownic został zapytany: „Ojcze Franciszku, kiedy Ojciec do nas wróci, potrzebujemy Ojca roztropności, rozwagi…”, na co ks. Blachnicki odpowiedział: „Ja już nic nie planuję. Ja wszystko zawierzam Niepokalanej” – mówił bp Wodarczyk podczas homilii.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy modlitwy udali się przed Dom Rekolekcyjny „Emaus”, gdzie miało miejsce pobłogosławienie figury ks. Franciszka Blachnickiego.

W Ustroniu bp Szkudło wspomniał o niedawnej pielgrzymce chorych z archidiecezji katowickiej do Lourdes. Przywołując świadectwo męża, który od ponad 40 lat służy swojej żonie mówił, że każdy z nas jest Apostołem dla drugiego. – Po to otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby być wzajemnie dla siebie Apostołami. Na wzór Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który był Apostołem Niepokalanej – mówił hierarcha.

Pierwszy turnus rekolekcji oazowych przeżywa blisko 2 tys. osób. Ich wiek jest bardzo zróżnicowany. Najmłodsi mają kilka lat (i wraz z rodzicami uczestniczą w Oazie Rodzin). Na rekolekcjach są także weterani, którzy co roku jeżdżą na rekolekcje od kilkunastu lat. Rekolekcje Ruchu Światło-Życie trwają 15 dni i są organizowane w trzech turnusach.

***

12 oaz wzięło udział w Dniu Skupienia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Krakowskiej, który odbył się 10 lipca w sanktuarium w Ludźmierzu. Z oazowiczami spotkał się bp Damian Muskus, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

– Jesteśmy dzisiaj radosną wspólnotą, która pielgrzymuje do Gaździny Podhala. Chcemy poczuć się jeszcze bardziej razem. Cieszę się, że aby scalić swoje wspólnoty stawiacie na Chrystusa. Tylko z Nim nasza wspólnota będzie najpiękniejsza. Ruch Światło – Życie daje ku temu najlepsze warunki – mówił bp Damian Muskus. Hierarcha przypomniał, że piękną wspólnotę stworzyli pielgrzymi z całego świata, przyjeżdżając roku temu do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.

Bp Damian Muskus w czasie Dnia Skupienia przewodniczył uroczystej Mszy św. w ludźmierskiej bazylice. Oprawę liturgiczną zapewnili oazowicze, którzy w procesji z darami przynieśli świece z napisem miejscowości gdzie odbywa się oaza, chleby. Od biskupa dostali obrazki z błogosławieństwem i wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Przed Mszą św. była godzina świadectw i prezentacja każdej z oaz. A te do Ludźmierza przybyły ze Śnieżnicy, Koniny, Lipnicy Małej, Łapanowa, Osieczan, Sromowiec Niżnych, Michalczowej, Bystrej Podhalańskiej, Wiśniowej, Zakrzowa. Była też wspólnota odbywająca rekolekcje w Ludźmierzu.

Wszystkim za obecność i przyjazd do Ludźmierza podziękował ks. kustosz i zarazem proboszcz parafii Jerzy Filek. Były też wyrazy wdzięczności dla ludźmierskiego kapłana i wszystkich oazowiczów od ks. Michała Leśniaka, moderatora diecezjalnego Służby Liturgicznej i Ruchu Światło Archidiecezji Krakowskiej.

Bp Damian Muskus i ks. Michał Leśniak zaprosili oazowiczów na obchody pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji zaplanowano m.in. koncert „Młodość – projekt życia”, który odbędzie się 29 lipca w Tauron Arena Kraków. Tego dnia planowana jest również katecheza dla młodych, a 30 lipca Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas rocznicy zaplanowano także Dzień Skupienia dla oaz odbywających swoje rekolekcje w II turnusie.

***

Rodziny i młodzież zaangażowani w ruch oazowy i odbywający doroczne rekolekcje w różnych ośrodkach spotkali się 10 lipca na oazowym dniu wspólnoty w Gnieźnie. Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś.

Do Gniezna przyjechały: Oaza Rodzin I stopnia z Otorowa w archidiecezji poznańskiej, Młodzieżowa Oaza Nowego Życia II stopnia w Konarzewa k. Poznania, Oaza Dorosłych II stopnia z Mikorzyna i Oaza Nowej Drogi II stopnia z Borzęciczek oraz Oaza Rodzin I stopnia z Rościnna.

Mszę św. poprzedziło zawiązanie wspólnoty i krótka prezentacja każdej ze wspólnot. Eucharystię wspólnie z biskupem seniorem celebrowali: diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życia ks. Marek Siwka, diecezjalny moderator Domowego Kościoła ks. Tomasz Krawczyk oraz kapłani towarzyszący rekolektantom. W homilii bp Wojtuś, przywołując postać św. Wojciecha oraz Pięciu Braci Męczenników przypomniał, że „wiara musi być gotowa dać świadectwo, nawet za cenę życia”.

„Każdy według własnego powołania musi być do tego gotowy” – mówił biskup senior podkreślając dalej, że niemniej znaczącym świadectwem życia jest nasze codzienne życie i wybory, jakich dokonujemy. Takim świadectwem we współczesnym świecie jest też rodzina, o której św. Jan Paweł II mówił, że jest drogą Kościoła i przyszłością świata.

„W 1997 roku papież Polak mówił tutaj, w Gnieźnie: weźmijcie Ducha Świętego, pójdziemy ku przyszłości. Macie więc wziąć Ducha Świętego i kształtować przyszłość swoją i świata tworząc i budując rodziny” – dodał biskup senior dopowiadając, że tym, co prawdziwie rodziny spaja, co stanowi o ich sile, co daje moc do przetrwania różnych trudności i problemów, jest miłość. Nie pieniądze, a ofiarna miłość, która pozwala uczynić z siebie dar dla drugiego. „Taka miłość jest w rodzinach Domowego Kościoła” – mówił bp Bogdan Wojtuś zachęcając na koniec, by patrzeć i iść w przyszłość z Bogiem i bez lęku.

W modlitwie powszechnej uczestnicy Mszy św. modlili się m.in. w intencji biskupów i kapłanów, dzieci, młodzieży oraz osób zmagających się z chorobą alkoholową, a także w intencji swoich wspólnot. Po Mszy św. wszyscy przeszli na posiłek do seminarium duchownego, a później spotkali się na Nabożeństwie Odpowiedzialności i Siły w gnieźnieńskim kościele farnym.