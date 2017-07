Pielgrzymki na żywo

Mówiąc o szczegółach nowej akcji, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik podkreślił, że daje ona możliwość bezpośredniego dzielenia się z innymi własnymi wrażeniami z pielgrzymki. Wpisując hashtag #PolskaPielgrzymuje, będzie można podzielić się z użytkownikami Twittera zdjęciami, relacjami i filmami (np. wykonanymi smartfonem). Na Facebooku materiały z tym tagiem znajdą się na profilu "PolskaPielgrzymuje". W ten sposób relacje z wszystkich pielgrzymek podążających na Jasną Górę, umieszczone na jednej platformie, będą łatwiejsze do znalezienia i śledzenia.

Zdaniem sekretarza Generalnego KEP bp. Artura Mizińskiego, akcja będzie doskonałą pomocą dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na szlak, chociaż bardzo by tego chcieli. - Wierzę, że to nowe dzieło jeszcze bardziej zjednoczy nas w wymiarze duchowego pielgrzymowania i pozwoli włączać się poprzez modlitwę i ofiarę w trud pielgrzymowania - powiedział bp Miziński.

W ubiegłym roku Jasną Górę odwiedziło w sumie 4,5 mln pielgrzymów, wśród których byli uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. W 233 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 1325 tys. osób. Najliczniejsze były pielgrzymki: Rodziny "Radia Maryja", Odnowy w Duchu Świętym, motocyklistów, rolników, anonimowych alkoholików i ludzi pracy. Ponad sto tysięcy osób przybyło na październikową modlitwę Wielka Pokuta. W pielgrzymkach pieszych, a było ich w ubiegłym roku 246, na Jasną Górę przyszło 122 tys. pielgrzymów. Z roku na rok rośnie popularność pielgrzymowania na rolkach, rowerach lub konno. 270 osób wzięło udział w pielgrzymkach biegowych.

W minionym roku na Jasnej Górze kapłani odprawiali Eucharystię 75 822 razy. Wygłoszono blisko 7 tys. homilii i kazań oraz modlono się podczas Apeli Jasnogórskich. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom prawie 36 tys. godzin na spowiedź w konfesjonale, rozdano także ponad 2,7 mln komunikantów.

W tym roku, jak zaznaczył o. Dariusz Laskowski OSPPE, zastępca kierownika Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, pierwsi pątnicy - z Poznania i Przemyśla - są już w drodze do Częstochowy. Na miejsce dotarli też rolkarze z Wrocławia. Jednak szczyt pieszego ruchu pielgrzymkowego tradycyjnie przypada na pierwsze tygodnie sierpnia. Wtedy również wyruszają najliczniejsze w skali Polski pielgrzymki z Warszawy. W ubiegłym roku szło w nich 12,5 tys. osób.

- W naszej paulińskiej pielgrzymce najstarszy uczestnik miał 88 lat, a najmłodszy, 3-miesieczny, jechał wygodnie w wózku - mówi o. Laskowski, zachęcając do "rekolekcji w drodze". - Wiele osób chodzi w niej od kilkudziesięciu lat. Ja sam pielgrzymuję w niej od dziecka. Co roku idą w niej moi rodzice, brat i siostra. Na niej odkryłem swoje powołanie do paulinów.

Z Warszawy wychodzi najwięcej pielgrzymek. Co roku na początku sierpnia wyrusza ich siedem: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin „Totus Tuus”, Warszawska Pielgrzymka Piesza (paulińska), Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup „17”, Pielgrzymka Rowerowa, Pielgrzymka Rolkowa.

Więcej o przygotowaniu do warszawskich pielgrzymek i relacje z tras będzie można znaleźć w serwisie na: warszawa@gosc.pl.