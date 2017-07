Papieska intencja na lipiec 2017 r.

Posłuchaj:

„Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, Jego miłość wierna i niewyczerpana. Kiedy bowiem chrześcijanin staje się smutny, znaczy to, że oddalił się od Jezusa. W takich chwilach nie należy zostawiać go samym. Musimy dawać mu chrześcijańską nadzieję, zarówno słowem, jak też jeszcze bardziej przez nasze świadectwo, naszą wolność, naszą radość. Prośmy Boga za naszych braci, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu mogli odkryć na nowo piękno życia chrześcijańskiego”.