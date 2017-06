Dwa państwa w Ziemi Świętej?

„Bliski Wschód nie będzie już taki sam; potrzeba pokoleń, aby odbudować infrastrukturę, a przede wszystkim odtworzyć stabilną oraz solidną tkankę społeczną” – powiedział abp Pierbattista Pizzaballa. Od roku jako administrator apostolski stoi on na czele łacińskiego patriarchatu Jerozolimy, wcześniej pełnił funkcję kustosza Ziemi Świętej. Odnosząc się do swych doświadczeń, wskazał na trudności i problemy, na jakie napotykają tam chrześcijanie. „Żyjemy w okresie zmian i nie można sądzić, że epokowe kryzysy, które znaczą Bliski Wschód nie dotykają także Kościoła” – podkreślił hierarcha. Zaznaczył on jednak, że tym, co wyróżnia wyznawców Chrystusa jest dawanie świadectwa wiary, nadziei i miłości względem wszystkich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących – osób starszych, dzieci, uchodźców i niepełnosprawnych.

Abp Pizzaballa wskazał również na sytuację w Jerozolimie i w całej Ziemi Świętej. Przypomniał, że rozwiązanie konfliktu między Izraelczykami a Palestyńczykami staje się coraz bardziej skomplikowane, a utworzenie „dwóch państw” na tym terytorium może już być niemożliwe. Jego zdaniem ustrój społeczny powinno się tam oprzeć na solidarności i równouprawnieniu, wynikającym ze wspólnego wszystkim obywatelstwa.