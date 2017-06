Ewangelizacja to nie jednorazowa akcja

Krzysztof Król: Ostatnio miał Ksiądz okazję opowiadać o Przystanku Jezus (PJ) w Rzymie. Co to za okazja?

Ks. Artur Godnarski: Na przełomie maja i czerwca w Rzymie odbywały się obchody Jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej, do świętowania którego zostali także zaproszeni ewangelizatorzy z całego świata zrzeszeni w projekcie ACCSE 2033 (Stowarzyszenie Katolickich Szkół Ewangelizacji przy Watykanie). Jako ewangelizatorzy z Polski zostaliśmy poproszeni o podzielenie się doświadczeniem rozwoju posługi ewangelizacyjnej w naszym kraju, a także tym, w jaki sposób formujemy i uzdalniamy ludzi do tego dzieła. Mówiliśmy m.in. o PJ, który wywołał największe poruszenie wśród uczestników spotkania w Rzymie. Dzięki posłudze ewangelizatorów, którzy na przestrzeni ostatnich 18 lat dzielili się wiarą, wiele tysięcy młodych ludzi usłyszało Dobrą Nowinę, poprzez sakrament pokuty i pojednania wróciło do Boga (nieraz po wielu latach) i rozpoczęło nowy etap życia z Jezusem.

Co będzie hasłem przewodnim tegorocznego PJ?

Wybraliśmy bardzo ważną kwestię dotycząca towarzyszenia młodym ludziom, do którego od pewnego czasu usilnie namawia papież Franciszek. Jako Wspólnota św. Tymoteusza podczas ewangelizacyjnej posługi widzimy, że młodzi są w Kościele osamotnieni. Ich odchodzenie od wiary, ale także od wspólnoty ludzi wierzących jest często spowodowane tym, że w ich parafii czy szkole nie znalazł się nikt, kto chciałby poświęcić im trochę uwagi i czasu. Dlatego chcemy wskazać na Jezusa, który mówi do nich: „Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) i nigdy nie pozostawia ich samych. Jezus bardzo liczy na młodych. Chcemy również zwrócić uwagę uczestników PJ na to, że ewangelizacja nie dokonuje się tylko za pomocą przekazu ustnego – nauczania i dzielenia się świadectwem, ale jej kluczowym elementem jest wejście w rzeczywistość drugiego człowieka, poznanie go i zbudowanie z nim relacji przyjaźni, ponieważ prawdziwość głoszonego Słowa musi być zweryfikowana przez codzienne życie i postawę głoszącego. Dotyka to rzeczywistości bardzo poważnej, bo dojrzewania do bycia ojcem czy matką w wymiarze wiary. Ewangelizacja to nie jednorazowa akcja, ale odpowiedzialne wzięcie w ręce człowieka z całym doświadczeniem jego życia zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym. Interesuje nas formowanie dojrzałych osobowości uczniów-misjonarzy żyjących w świecie i pełniących misję. Dlatego patronem tegorocznego PJ będzie św. Brat Albert Chmielowski, obecny z nami w znaku relikwii.

A jak będzie wyglądał PJ w tym roku?

Będzie inny w swojej formie, niż w latach ubiegłych, ponieważ ewangelizatorzy nie będą mieszkali jak dotychczas w bazie przy kościele parafialnym w Kostrzynie, ale cała nasza baza noclegowa i logistyczna będzie zlokalizowana tuż przy polu Przystanku Woodstock. Chcemy postawić tam wielki namiot, mieszczący nawet 5 tys. osób, w którym będą odbywać się nasze spotkania, celebracje liturgiczne, rekolekcje dla ewangelizatorów, a także wspólne śpiewanie z różnymi zespołami (także z zagranicy) i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej do dyspozycji osób, szukających u nas miejsca ciszy, odpoczynku, modlitwy oraz rozmowy z ewangelizatorami i w tym także będzie wyrażało się nasze towarzyszenie im.

To już ostatnia chwila na zgłoszenia. Dlaczego warto to zrobić?

Podczas PJ sprawdza się prawdziwość naszego bycia uczniami Jezusa, którzy rozumieją, że trzeba wyjść poza siebie, poza swoją strefę komfortu, by orędzie Ewangelii było usłyszane przez tych, którzy utracili radość i sens życia oraz by Jezus był poznany, wybrany, pokochany i naśladowany. Czas spędzony na PJ niewątpliwie pomaga ewangelizatorom dorastać w naszej relacji z Jezusem, ponieważ wiara umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana. Doświadczamy także różnorodności Kościoła. Nasi ewangelizatorzy pochodzą z bardzo różnych środowisk – Ruchu Światło–Życie, Odnowy Charyzmatycznej, Drogi Neokatechumenalnej, Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz wspólnot poza granicami Polski – z Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Irlandii, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Malezji, a mimo to potrafią wspólnie stawać przed Bogiem w modlitwie uwielbienia i ramię w ramię iść do ludzi z Dobrą Nowiną. To piękne doświadczenie jedności Ciała Chrystusa. Do udziału w PJ zapraszamy osoby pełnoletnie, formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i wspólnotach kościelnych, które uzyskają pozytywną opinię swojego duszpasterza. Trzeba pamiętać o tym, że PJ to nie „wakacje z Bogiem”, ale „pierwsza linia frontu”, na którym toczy się walka o życie młodych ludzi. Ostatnia odpowiedź. Zapisy potrwają do 30 czerwca. Formularz zgłoszeniowy i regulamin uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej: www.przystanekJezus.pl.