Życiowy fundament

Papieski Wydział Teologiczny to uczelnia z długą historią kształcenia. Odwołuje się do tradycji Wydziału Teologicznego Akademii Leopoldyńskiej, późniejszego Uniwersytetu Wrocławskiego, sięgającej ponad 300 lat wstecz. Mimo słusznego wieku uczelnia jest nowoczesna i, co najważniejsze, kształci humanistów wrażliwych na drugiego człowieka.

Rektor, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, zauważa, że PWT charakteryzuje pewna elitarność. Wiąże się ona z liczbą studentów, co sprawia, że nikt tu nie jest anonimowy, ale nie tylko. – Odczytujemy studiowanie jako powołanie. Najwyraźniej widać to oczywiście u tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Jednak również dla świeckich jest ono, oprócz zdobywania umiejętności zawodowych, uświadamianiem sobie prawdy, że w życiu naprawdę ważna jest realizacja Bożych planów dla każdego z nas.

Przystępnie o Bogu

Pierwszym, najbardziej oczywistym kierunkiem w ofercie uczelni jest teologia. Ksiądz profesor podkreśla, że jej zgłębianie pomaga odkrywać sens życia, a sama w sobie nie jest abstrakcyjna. – Człowiek potrzebuje spojrzenia na swoje życie z różnych stron. Teolog może to zrobić z zupełnie innej perspektywy niż matematyk, biolog, fizyk czy nawet filozof. To perspektywa na pewno oryginalna – wyjaśnia.

– Teolog słucha tego, co mówi Pan Bóg o świecie, człowieku, naszym życiu, jego początku i celu, ale także o powołaniu. Następnie przekazuje przemyślaną i opracowaną po ludzku wiedzę, którą nazywamy Bożą, czyli objawioną. Ksiądz rektor zaznacza, że teologowie są potrzebni, bo ludzie szukają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sfery duchowej. Dzieje się tak mimo panującego wokół relatywizmu i hedonizmu. – Myślę, że dzisiaj nawet niewierzący lub będący daleko od Kościoła prędzej czy później zderzą się z pytaniami o Pana Boga. Aby na nie odpowiedzieć, będą potrzebowali pomocy teologa – zaznacza. Tego właśnie uczą się studenci PWT – by mówić o Bogu w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.

Teologia to nie wszystko

Oferta edukacyjna jest jednak bogatsza. PWT rozszerzyło ją o filozofię, która też w pewien sposób prowadzi do teologii, oraz o pedagogikę. – Wszystkie te kierunki wiążą się z wychowaniem człowieka i jego myśleniem, a także z pomocą w rozwoju w dobrym kierunku, czyli uwzględniającym wartości chrześcijańskie. Najprościej mówiąc, to humanizm, ale biorący pod uwagę wymiar transcendentny, czyli perspektywę Bożą – dodaje. Studia mają przygotowywać także zawodowo.

Jak podkreśla ks. W. Wołyniec, absolwenci PWT znajdują zatrudnienie w bardzo wielu miejscach. – Oczywiście pewnym priorytetem jest szkoła, ale są też wyczekiwanymi pracownikami w instytucjach socjalnych, jak również w urzędach czy przedsiębiorstwach. Wynika to z pewnej wrażliwości, którą mają w stosunku do drugiego człowieka – zaznacza.

Po studiach łatwo przystosowują się też do zmieniającego się rynku pracy. Ksiądz rektor zauważa, że na wszystkich kierunkach na PWT młodzi ludzie otrzymują fundament. – To są pewne racje życiowe: skąd jestem i dokąd zmierzam oraz jakie są najważniejsze wartości. Na tym można zbudować dowolną konstrukcję. Dobre zasady sprawiają, że nic w życiu się nie zawali, a jednocześnie dają perspektywę uniwersalną – przekonuje.

Jak dołączyć?

Rekrutacja podstawowa dla wszystkich kierunków już trwa. Wszelkie informacje o strukturze studiów, a także o wymaganych dokumentach, można znaleźć na www.pwt.wroc.pl. Ich komplet należy złożyć w dziekanacie przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu. Dotyczy to zwykłego trybu. Ci, którzy są zainteresowani drogą kapłańską, powinni się zgłosić do jednego z 5 seminariów duchownych afiliowanych przy PWT.