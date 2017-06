Budujecie "kulturę życia"

Ojciec Święty zauważył, że działalność tej organizacji ma podwójną wartość. Po pierwsze, przyczynia się do budowania „kultury życia” poprzez promocję środków i zachowań prewencyjnych, zmniejszających ryzyko zachorowania na raka.

„Wasze dzieło stanowi bardzo użyteczne narzędzie uwrażliwiania oraz formacji. Istnieje wielka potrzeba szerzenia kultury życia złożonej z postaw i zachowań: kultury prawdziwie bliskiej ludziom, poważnej, do której wszyscy mają dostęp, nieopartej na interesach handlowych. W szczególności rodziny potrzebują wsparcia na drodze prewencji. Chodzi tu o zaangażowanie zaangażowaniu różnych pokoleń w ramach solidarnościowego «paktu», a także o docenienie doświadczenia osób, które przeżywają, razem z bliskimi, dotkliwy rozwój patologii onkologicznej” – powiedział Papież.

Drugi element działalności Włoskiego Sojuszu na rzecz Walki z Nowotworem, to zaangażowanie wolontariatu w pomoc chorym na raka oraz ich rodzinom. Ojciec Święty wskazał, że współgra to z misją Kościoła, jaką jest wspomaganie cierpiących z pokorą i w ciszy.

„W tej waszej posłudze realizuje się również nieustanna decentralizacja w kierunku peryferii. «Peryferie» bowiem to każdy człowiek żyjący w warunkach marginalizacji; to wszystkie osoby zmuszone do życia na obrzeżach społeczeństwa oraz relacji, zwłaszcza kiedy choroba narusza zwyczajny rytm życia, do czego dochodzi w przypadku patologii onkologicznych. Właśnie peryferie stanowią wyzwanie dla odpowiedzialności każdego z nas, ponieważ wszyscy chrześcijanie, jak i w ogóle ludzie kierujący się pragnieniem prawdy i dobra, są świadomym narzędziem łaski. Z kolei «branie w opiekę», zaświadczone w codzienności przeżywanej z wieloma chorymi, stanowi nieocenione bogactwo dla społeczeństwa. Przypomina ono całemu społeczeństwu oraz wspólnocie kościelnej, aby nie bać się bliskości, czułości, «tracenia czasu» w relacjach, które oferują, a także przyjmują, wzajemne wsparcie i pocieszenie, autentyczne oraz nieformalne przestrzenie solidarności” – wskazał Ojciec Święty.