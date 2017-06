Program podróży apostolskiej do Kolumbii

Trwająca prawie tydzień pielgrzymka skupi się na promowaniu pokoju oraz porozumienia w kraju, który jeszcze do niedawna był miejscem walk pomiędzy rządem i różnymi grupami.

Opublikowano oficjalny program podróży apostolskiej Ojca Świętego do Kolumbii, która odbędzie się od 6 do 11 września. Trwająca prawie tydzień pielgrzymka skupi się na promowaniu pokoju oraz porozumienia w kraju, który jeszcze do niedawna był miejscem walk pomiędzy rządem i różnymi grupami. Jej szczególnym punktem będzie więc specjalne spotkanie z modlitwą o pojednanie narodowe w Parku Założycieli (Parque de los Fundadores) w mieście Villavicencio.

Franciszek odwiedzi również Bogotę, stolicę Kolumbii, oraz Medellín i Cartagenę. Ojciec Święty spotka się z miejscowymi władzami, biskupami nie tylko z tego kraju, ale z całej Ameryki Łacińskiej, duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i oczywiście wiernymi.

Środa, 6 września 2017

RZYM - BOGOTÁ

11:00 Wylot z lotniska Fiumicino do Bogoty

16:30 (w Polsce 23:30) Przylot na lotnisko wojskowe Catam w Bogocie. Ceremonia powitania

Czwartek, 7 września 2017

BOGOTÁ

9:00 (16:00) Spotkanie z osobistościami i przedstawicielami społeczności na Plaza de Armas "Casa de Nariño" - reprezentacyjnym dziedzińcu pałacu prezydenckiego

9:30 (16:30) Spotkanie z prezydentem w pałacu prezydenckim

10:20 (17:20) Wizyta w katedrze

10:50 (17:50) Błogosławieństwo wiernych z balkonu pałacu kardynalskiego

11:00 (18:00) Spotkanie z biskupami w pałacu kardynalskim

15:00 (22:00) Spotkanie z Komitetem Wykonawczym Rady Biskupów Południowoamerykańskich (CELAM) w nuncjaturze apostolskiej

16:30 (23:30) Msza święta w "Simón Bolívar Park"

Piątek, 8 września 2017

BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - BOGOTÁ

7:50 (14:50) Wylot z lotniska wojskowego Catam do Villavicencio

8:30 (15:30) Przylot do Villavicencio

9:30 (16:30) Msza święta na esplanadzie Catama

15:40 (22:40) Wielka modlitwa o pojednanie narodowe na "Las Malocas Park"

17:20 (00:20 w sobotę 9.09) Krótka wizyta przy Krzyżu Pojednania w Parku Założycieli

18:00 (01:00 w sobotę 9.09) Wylot do Bogoty

18:45 (01:45 w sobotę 9.09) Przylot na lotnisko wojskowe w Bogocie

Sobota, 9 września 2017

BOGOTÁ - MEDELLÍN - BOGOTÁ

8:20 (15:20) Wylot do Rionegro

9:10 (16:10) Przylot do bazy lotniczej w Rionegro

9:15 (16:15) Przelot helikopterem na lotnisko w Medellin

10:15 (17:15) Msza święta na lotnisku w Medellin (Enrique Olaya Herrera Medellín airport)

15:00 (22:00) Spotkanie z dziećmi z domu "Hogar San José"

16:00 (23:00) Spotkanie z księżmi, osobami konsekrowanymi i ich rodzinami w "La Macarena Stadium"

Przelot helikopterem do bazy w Rionegro

17:30 (00:30 w niedzielę 10.09) Wylot do Bogoty

18:25 (01:25 w niedzielę 10.09) Przylot na lotnisko wojskowe w Bogocie

Niedziela, 10 września 2017

BOGOTÁ - CARTAGENA - RZYM

8:30 (15:30) Wylot do Cartageny

10:00 (17:00) Przylot na lotnisko w Cartagenie

10:30 (17:30) Poświęcenie kamienia węgielnego schroniska dla bezdomnych i dzieł Talitha Qum na Placu Św. Franciszka

12:00 (19:00) Modlitwa Anioł Pański przed kościołem św. Piotra Klawera

12:15 (19:15) Wizyta w sanktuarium św. Piotra Klawera

15:45 (22:45) Przelot helikopterem do bazy morskiej w porcie Contecar

16.30 (23:30) Msza święta w porcie Contecar

18:30 (01:30 w poniedziałek 11.09) Przelot helikopterem na lotnisko w Cartagenie

18:45 (01:45 w poniedziałek 11.09) Ceremonia pożegnania

19:00 (02:00 w poniedziałek 11.09) Wylot do Rzymu

Poniedziałek, 11 września 2017

RZYM

12:40 Przylot na lotnisko Ciampino

Podany czas jest czasem lokalnym (w nawiasach czas w Polsce). Strefy czasowe: