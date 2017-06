W dniach od 21 do 23 lipca do Kołobrzegu przyjadą amatorzy muzyki elektronicznej na Sunrise Festiwal. Do nich, ale także do mieszkańców kurortu i wypoczywających na plaży turystów, chcą iść wzorem lat ubiegłych ewangelizatorzy.

Będą dzielić się swoim doświadczeniem, głosić Dobrą Nowinę i zapraszać do wspólnego uwielbienia Jezusa na „Przystani”. Ewangelizacja będzie odbywać się na ulicach Kołobrzegu poprzez pantomimy, scenki, muzykę, taniec i składane świadectwa.

„Przystań z Jezusem” poprzedzą rekolekcje rozpoczynające się 19 lipca Mszą św. o 20.30 w sali Szkoły Nowej Ewangelizacji w Koszalinie przy ul. Staszica 38. Poprowadzi je bp Edward Dajczak.

Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem” są słowa z Księgi Izajasza: „Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu <<Twój Bóg króluje>>”.

Wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.przystanzjezusem.pl oraz pod nr telefonu 783 390 033 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15).