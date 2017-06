Rzym: spotkanie nowych form życia konsekrowanego

Tym co wyróżnia te wspólnoty jest fakt, że zazwyczaj gromadzą one osoby konsekrowane obu płci oraz ludzi świeckich. Mówi s. Anna-Katharina Pollmeyer, przełożona Wspólnoty Błogosławieństw.

„Te nowe formy życia konsekrowanego zrodziły się mniej więcej po Soborze Watykańskim II, który przypomniał, że wszyscy, niezależnie od tego, czym się zajmują, są powołani do świętości. To właśnie w tym kontekście Duch Święty wzbudził nowe wspólnoty, w których współpracują ze sobą ludzie reprezentujący różne stany życia. Widzimy to w kolejnych wspólnotach, na całym świecie. I jest to ogromne bogactwo, uzupełniamy się wzajemnie, idziemy razem jako jeden Lud Boży, jako jeden Kościół. Taka forma życia ma szczególne znaczenie w naszym społeczeństwie, w naszych czasach, bo dajemy świadectwo jedności, konsekrowanych kobiet i mężczyzn, a także świeckich. W tych burzliwych czasach, kiedy jest tak wiele problemów w rodzinach, życiu konsekrowanym i kapłaństwie, nowe wspólnoty chcą dać świadectwo i zachętę dla każdego stanu życia” – powiedziała Radiu Watykańskiemu przełożona Wspólnoty Błogosławieństw.

Międzynarodowe spotkania nowych form życia konsekrowanego odbywają się co dwa lata. Tematem tegorocznych obrad była formacja.