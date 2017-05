Październik 2019 nadzwyczajnym miesiącem misyjnym

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów podkreślił, że wydając na to zgodę, Papież Franciszek przychylnie odniósł się do prośby wystosowanej przez misyjną dykasterię.

„Będzie to nie tylko upamiętnienie stulecia misyjnej encykliki Maximum illud Papieża Benedykta XV, ale przede wszystkim czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem, powiedziałbym wręcz miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła” – podkreśla kard. Filoni. Wskazuje zarazem, że świadectwo i głoszenie Ewangelii stanowią serce wiary. „Naszą misją jest głoszenie Chrystusa, inaczej staniemy się jedynie jedną z wielu organizacji zbierających fundusze i dystrybuujących pomoc materialną na świecie” – podkreślił hierarcha w czasie spotkania z szefami Papieskich Dzieł Misyjnych z całego świata. Odbywa się ono pod hasłem „Misja sercem wiary chrześcijańskiej”.