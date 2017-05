Diecezja tarnowska dzieli się powołaniami

Sześciu kapłanów diecezji tarnowskiej rozpoczyna przygotowania do wyjazdu na misje. Ponadto dwóch duchownych pojedzie głosić Ewangelię do Niemiec, a jeden do Stanów Zjednoczonych.

Ks. Michał Mikulski planuje jechać do Ameryki Południowej. „To już się zaczęło w seminarium, gdy myślałem o wyjeździe na misje. Z pewnością pomógł mi też staż misyjny, który odbyłem w Ekwadorze, gdzie mogłem się przyglądać pracy misjonarzy, a pracując na parafii te myśli o wyjeździe dalej przychodziły” - powiedział ks. Mikulski.

Z kolei ks. Stanisław Knurowski chciałby pojechać na Kubę. Także ta decyzja długo u niego dojrzewała. „Ta decyzja się rozwijała, ale też pojawiła się po wizycie biskupów m.in. z Kuby, którzy prosili o misjonarzy. Jest we mnie takie wewnętrzne pragnienie, by tamtym ludziom służyć. Pewnie do końca tego się nie da wyjaśnić, to jest jak z powołaniem do kapłaństwa, że po prostu gdzieś w głębi serca się czuje, że to jest ta droga” - zauważył ks. Knurowski.

Przygotowaniem do wyjazdu na misje będzie pobyt w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.