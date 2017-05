Abp Kupny w Piekarach apeluje o pomoc dla frankowiczów i o ochronę niedzieli

Rodziny czekają na wolne niedziele - apelował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, w kazaniu do mężczyzn przybyłych w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Piekarach Ślaskich.

Wśród pielgrzymów jest prezydent Andrzej Duda a także przedstawiciele władz samorządowych.



Niedziela to nie tylko problem pracowniczy, ale rodzin, które chcą ten dzień spędzić ze sobą - wyjaśniał hierarcha.

Przewodniczący Rady ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski odniósł się też do problemu frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe we frankach i nie mają teraz środków na ich spłatę. Metropolita apelował do rządzących o konkretną pomoc dla nich.

Podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach na Górnym Śląsku omawiane są problemy społeczne. W tym roku to przede wszystkim świętowanie niedzieli a także ochrona powietrza przed smogiem. Pielgrzymowanie do obrazu Matki Bożej w Piekarach ma 350 letnią tradycję.