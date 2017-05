Franciszek o miłości, RŚA, Chinach i nowych kardynałach

Do uczenia się każdego dnia sztuki miłości i przebaczania wezwał Papież w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną Regina Caeli. Franciszek przypomniał, że spory, podziały i zazdrości zostawiają trwały ślad na obliczu Kościoła i oddalają do niego ludzi. W swym rozważaniu Ojciec Święty nawiązał do słów Jezusa wypowiedzianych do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy: „Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was”.

Pełny tekst papieskich rozważań

„Rozważając te słowa Jezusa, dostrzegamy dziś zmysłem wiary, że jesteśmy ludem Boga w komunii z Ojcem i z Jezusem przez Ducha Świętego. W tej tajemnicy komunii Kościół odnajduje niewyczerpalne źródło swojej misji, która realizuje się poprzez miłość. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: «Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie» – mówił Franciszek. – To miłość wprowadza nas do poznania Jezusa, dzięki działaniu «adwokata», którego nam posłał, czyli Ducha Świętego. Miłość Boga i bliźniego jest największym przykazaniem Ewangelii. Dzisiaj Pan wzywa nas do wielkodusznej odpowiedzi na ewangeliczne wezwanie do miłości, stawiając Boga w centrum naszego życia i poświęcając się służbie braciom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym wsparcia i pocieszenia”.

Franciszek przypomniał, że prawdziwą umiejętność kochania należy ćwiczyć każdego dnia, doskonaląc się w niej na wzór Jezusa.

„Czasami spory, pycha, zazdrość, podziały zostawiają ślad także na pięknym obliczu Kościoła. Wspólnota chrześcijan powinna żyć w miłości Chrystusa, jednak właśnie tam wtyka się zły, któremu dajemy się zwieść Często płacą za to osoby duchowo najsłabsze. Ileż z nich oddaliło się, bo nie czuły się przyjęte, rozumiane i kochane. Ileż osób odeszło z parafii i wspólnot z powodu panujących tam plotek i zazdrości. Także dla chrześcijanina umiejętność kochania nigdy nie jest dana raz na zawsze. Każdego dnia trzeba zaczynać od nowa, trzeba ćwiczyć, by nasza miłość do ludzi, których spotykamy stawała się dojrzalsza i oczyszczona z ograniczeń lub grzechów, które czynią ją stronniczą, egoistyczną, bezowocną i niewierną. Każdego dnia musimy uczyć się sztuki miłości, każdego dnia trzeba przebaczać i wpatrywać się w Jezusa”.

Papież przypomniał też podczas spotkania z wiernymi o problemach, które przeżywają Kościoły w różnych częściach świata. Niech umilknie broń i przeważy pragnienie dialogu – to słowa papieskiego apelu o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej, skąd znów napływają bolesne informacje o krwawych walkach i setkach zabitych. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Papież Franciszek przypomniał, że nosi ten kraj w sercu i wezwał do kontynuowania zagrożonego procesu pokojowego.

„Napływają niestety bolesne informacje z Republiki Środkowoafrykańskiej, którą noszę w sercu, szczególnie po mojej wizycie tam w listopadzie 2015 roku. Walki zbrojne spowodowały wiele ofiar i uchodźców i zagrażają procesowi pokojowemu – mówił Franciszek. – Wyrażam bliskość z tamtejszą ludnością i z biskupami oraz z tymi wszystkimi, którzy angażują się na rzecz dobra ludzi i pokojowego współistnienia. Modlę się za zabitych i rannych. Ponawiam mój apel: niech zamilknie broń i przeważy dobra wola dialogu, by dać temu krajowi pokój i rozwój”.



Franciszek zawierzył też Maryi Kościół w Chinach. „Chińskim katolikom mówię: wznieśmy wzrok ku Maryi naszej Matce, aby pomogła nam rozeznać wolę Boga dotyczącą konkretnej drogi Kościoła w Chinach i aby wspierała nas w przyjmowaniu z hojnością Jego planu miłości. Maryja zachęca nas do dawania osobistego wkładu w budowanie wspólnoty pomiędzy wierzącymi i harmonii całego społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, by świadczyć o wierze modlitwą i miłością, zawsze pozostając otwartymi na spotkanie i dialog” – podkreślił Ojciec Święty.



Papież ogłosił też, ze zwołał konsystorz, który odbędzie się 28 czerwca i ogłosił nominację pięciu nowych kardynałów.

Nominacje kardynalskie otrzymali:

bp Gregorio Rosa Chávez, biskup pomocniczy San Salvador w Salwadorze;

abp Jean Zerbo, metropolita Bamako w Mali;

bp Anders Arborelius, ordynariusz Sztokholmu w Szwecji;

abp Juan José Omella Omella, arcybiskup Barcelony w Hiszpanii;

bp Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, wikariusz apostolski rzymskokatolickiej diecezji Paksé w Laosie.

Franciszek odprawi z nowymi kardynałami Eucharystię w Watykanie 29 czerwca, w uroczystość świętych Piotra i Pawła..