Odnowa w Duchu Świętym dziękuje za 50 lat istnienia

Wspólnota w Odnowy w Duchu Świętym dziękuje na Jasnej Górze za 50 lat istnienia w Kościele. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów trwa 22. ogólnopolskie czuwanie modlitewne. Jubileusz jest okazją nie tylko do uwielbienia Boga, ale nade wszystko do rozbudzenia w ochrzczonych zapału ewangelizacyjnego i rozeznania nowych wyzwań na przyszłość.

Ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów podkreśla, że spotkanie to jest przede wszystkim modlitwą o nowe wylanie Ducha Świętego. „Papież Franciszek na spotkaniu z włoską Odnową mówił, że naszym zadaniem jest dzielić się tym doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym. Będziemy się modlić o rozpalenie mocy sakramentu chrztu św. i bierzmowania i owocnej współpracy z Duchem Świętym w codzienności, zwłaszcza w ewangelizacji” –podkreśla ks. Płusa.

Z kolei Norbert Dawidczyk, wiceprzewodniczący krajowego zespołu koordynatorów Odnowy dodaje, że ewangelizacja jest możliwa tylko pod przewodnictwem Ducha Świętego: „Duch Święty nie jest Panem schematów, ale jest żywym Bogiem, który może nas prowadzić w różne miejsca, w których nie byliśmy, może nas wprowadzać w różne sytuacje, w których do tej pory nie byliśmy, może nas zapraszać do różnych zaangażowań, do których myślimy, że się nie nadajemy i myślę, że o to właśnie trzeba zabiegać, o świeżość czyli być do dyspozycji”.

W Polsce Odnowa w Duchu Świętym pojawiła się w latach 70. XX wieku. Z tym ruchem charyzmatycznym identyfikuje się ok. 25 tys. osób.