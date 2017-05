Patriarcha Cyryl o spotkaniu z papieżem w Hawanie

Spotkanie Papieża z patriarchą Cyrylem w Hawanie przyczyniło się do nagłośnienia prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. Wskazuje na to sam patriarcha w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa.

Przypomina on, że dziś w cywilizowanym świecie XXI w. dochodzi do prawdziwego ludobójstwa wyznawców Chrystusa przy całkowitej obojętności mediów i organizacji międzynarodowych. Spotkanie w Hawanie trochę to zmieniło, ale kroki podejmowane w obronie chrześcijan wciąż są zbyt powolne. Patriarcha Cyryl podkreślił, że podstawową bronią chrześcijan jest modlitwa. Zacytował przy tym słowa św. Serafina z Sarowa: „Zdobądź ducha pokoju, a wielu wokół ciebie zostanie ocalonych”.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia liczy ponadto, że owocem ubiegłorocznego spotkania w Hawanie będzie wzmożona wymiana doświadczeń, współpraca i debata nad chrześcijańskim świadectwem w aktualnym kontekście. Mówiąc o kwestiach ekumenicznych, Cyryl nawiązał nie wprost do trwających obecnie badań nad prymatem biskupa Rzymu w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. „Nie można iść naprzód z głową zwróconą wstecz – zastrzegł patriarcha. – Jakiekolwiek próby mechanicznego przenoszenia czegoś z minionych wieków do współczesności są skazane na niepowodzenie. To jednak nie oznacza, że możemy zapomnieć o tym, czego nas uczy historia i doświadczenia niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia” – dodał zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.