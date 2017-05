Będą kolejne beatyfikacje

Kard. Nguyên Van Thuân to Wietnamczyk, biskup koadiutor Ho Chi Minh, który za wiarę spędził 13 lat w komunistycznych więzieniach. Kiedy w 1991 r. wyjechał z ojczyzny, by odwiedzić Rzym, władze zakazały mu powrotu do Wietnamu. Od tej pory był jednym z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II, przede wszystkim jako sekretarz, a następnie przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Zmarł w 2002 r. Franciszek uznał dziś jego życie za heroiczne.

Wśród osób, których dotyczą dekrety na szczególną uwagę zasługują świeccy, bo bardzo rzadko są oni wynoszeni do chwały ołtarzy. Jest wśród nich męczennik z Madagaskaru Lucien Botovasoa. Nauczyciel i ojciec siedmiorga dzieci zamordowany w 1947 r.

Ojcem trójki dzieci był natomiast włoski lekarz Alessandro Nottegar, zmarły w 1986 r. Po skończeniu studiów wraz żoną i dziećmi wyjechał do Brazylii, gdzie przez cztery lata służył wśród najuboższych i trędowatych. Po powrocie do Włoch założył maryjną wspólnotę Regina Pacis – Królowej Pokoju. Zmarł na zawał w wieku 42 lat.

Papież uznał też heroiczność cnót świeckiej mistyczki i stygmatyczki Edvige Carboni. Pochodziła z Sardynii, zmarła w 1952 r. w Rzymie.

Kolejna świecka na zatwierdzonej dziś liście dekretów to Guadalupe Ortiz de Landázuri. Urodziła się w 1916 r. w Madrycie. Z wykształcenia była chemikiem. Była jedną z pierwszych członkiń Opus Dei i bliskim współpracownikiem św. Josemarii Escrivy. Zmarła w 1975 r.

Ponadto Franciszek uznał też heroiczność cnót wieloletniego arcybiskupa Florencji kard. Elii dalla Costy. Zmarł on w 1961 r. w wieku 89 lat. Miał odegrać kluczową rolę na konklawe, które wybrało Jana XXIII. Podczas II wojny światowej udzielał schronienia Żydom, za co został uznany za Sprawiedliwego wśród Narodów.

Uznane zostały również cuda za wstawiennictwem amerykańskiego kapucyna (o. Bernard Francis Casey) i trzech założycielek żeńskich zgromadzeń zakonnych (s. Maria od Poczęcia Adelaide de Batz de Trenquelléon, s. Chiara Fey, s. Caterina od Maryi Giuseppa Saturnina Rodríguez).