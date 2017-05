Wdzięczni za chleb

Dzień ten ma też przypominać, że prawdziwym wotum jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Bożej Opatrzności powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Czerwcowy termin Dnia Dziękczynienia ma wyrażać naszą wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego pielgrzymki rozpoczynały się z początkiem czerwca – mówił abp Kazimierz Nycz, ogłaszając 10 lat temu nowe święto.

Idea Święta Dziękczynienia związana jest z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego – budowy Świątyni Opatrzności Bożej. O jej wzniesieniu, jako narodowego wotum wdzięczności, przede wszystkim za uchwalenie Konstytucji 3 maja, Sejm zdecydował uchwałą 5 maja 1791 roku. Inicjatywę budowy świątyni podjął na nowo w 2002 r. prymas Polski kard. Józef Glemp.

Każdemu Świętu Dziękczynienia, obchodzonemu w pierwszą niedzielę czerwca, towarzyszy inne hasło. Tegoroczne, „Dziękujemy za chleb”, nawiązuje do obchodzonego Roku św. Brata Alberta, który jako świetnie zapowiadający się artysta porzucił pędzel dla różańca i habitu, starając się przywracać Boży obraz w obliczach najbiedniejszych z biednych XIX-wiecznego Krakowa. Adam Chmielowski czuł, że musi stać się najnędzniejszym z nędznych, aby pomóc im dźwignąć w sobie resztki człowieczeństwa. Mówił, że „powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. To dlatego w pielgrzymce, która wyruszy z pl. Piłsudskiego 4 czerwca, niesiony będzie relikwiarz św. Brata Alberta w formie dłoni trzymającej bochen chleba.

Jak co roku na ostatnim odcinku, od parafii św. Antoniego Marii Zaccarii (skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Nałęczowską) do pielgrzymów niosących relikwie apostoła ubogich dołączą m.in. biskupi, prezydenci i burmistrzowie miast papieskich oraz przedstawiciele wielu środowisk z całej Polski, zaproszeni do udziału przez metropolitę warszawskiego. Na tym etapie marszu w procesji będą też niesione relikwie wszystkich świętych i błogosławionych, które znajdują się w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Po Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski wszystkie relikwie zostaną uroczyście złożone w górnej świątyni. Święty Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Stanisław Papczyński, św. Urszula Ledóchowska, bł. Honorat Koźmiński, św. Andrzej Bobola, św. Maksymilian Maria Kolbe i bł. Edmund Bojanowski oraz św. Brat Albert Chmielowski, a także święci i błogosławieni, których relikwie trafią do Świątyni Opatrzności Bożej w kolejnych latach, będą mieli swoje ołtarze w przestrzeni okalającej główną nawę kościoła.

Podczas 10. Święta Dziękczynienia pod krzyżem na szczycie kopuły zostanie umieszczona druga miedziana kula, w której znajdą się wszystkie intencje darczyńców złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w ostatnich latach. W tym samym czasie odbędzie się ceremonialne przejście uczestników uroczystości przez Bramę Miłosierdzia. Tę samą, przez którą wraz z młodzieżą sześciu kontynentów przechodził papież Franciszek, rozpoczynając 30 lipca 2016 r. czuwanie modlitewne na Campus Misericordiae w Brzegach. Wykonana przez górali, stanęła teraz przy wschodnim wejściu do świątyni; symbolizuje Chrystusa Miłosiernego i Jego zbawcze dzieło. Wieńczy ją duża kopia obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez Adolfa Hyłę.

Jak co roku przy świątyni działać będzie Miasteczko dla Dzieci, a na scenie odbędzie się Festiwal „Moc Dobra”, podczas którego zagrają m.in. Maleo Reggae Rockers, Golec uOrkiestra i Armia Jezusa oraz najlepsze debiutujące zespoły chrześcijańskie. Wieczór zakończy uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Mocni w Duchu.

Dla wszystkich, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniach w świątyni, Centrum Opatrzności Bożej uruchomiło specjalne transmisje w internecie: www.centrumopatrznosci.pl.