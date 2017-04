Abp Dzięga o korytarzach humanitarnych

Metropolita szczecińsko-kamieński odniósł się tak do kwestii korytarzy humanitarnych dla uchodźców.

„Ja nie mam zamiaru ani komentować, ani nikomu coś narzucać, ani zgłaszać pretensje, ani też kogoś przynaglać. My stajemy z tą ofertą i informujemy, że jesteśmy gotowi. Natomiast państwo ma swoje instytucje i kompetencje, i tu musi zaistnieć współdziałanie. My sygnalizujemy, że jesteśmy gotowi na korytarz humanitarny, na sprowadzanie rodzin – nawet tych, które będą potem wymagały pomocy już tutaj u nas w Polsce – natomiast kiedy, komu faktycznie i w jaki sposób, to już należy do kompetencji państwa” - powiedział abp Dzięga.

Od października ubiegłego roku Caritas pomaga m.in. w Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzinie”. Każda z wybranych rodzin otrzymuje wsparcie na półroczne utrzymanie.