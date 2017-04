Duszpasterstwo, ekumenizm i dialog z islamem

Podkreśla zarazem, że Franciszek nie obawia się o swe bezpieczeństwo, stąd też zrezygnowano z używania przez Papieża, jak pierwotnie planowano, samochodu opancerzonego. Jedyna ważna zmiana w programie dotyczy miejsca sprawowania Mszy. Pierwotnie Ojciec Święty miał ją celebrować na stadionie, ostatecznie jednak zrobi to na terenie wojskowej bazy lotniczej, co nie tylko zapewni większe bezpieczeństwo, ale i sprawi, że w liturgii będzie teraz mogło uczestniczyć 25 tys. wiernych, czyli o 7 tysięcy więcej niż wg pierwszego planu.

„Papież chce słać pozytywne sygnały. Nie jest naiwny, zna sytuację w Egipcie. Wie o cierpieniu koptyjskich chrześcijan w minionych latach, szczególnie o tym, co wydarzyło się w Niedzielę Palmową, ale mimo to pragnie dać pozytywny znak. Na ile tylko to jest możliwe stawia on na normalność, stąd też będzie jeździł normalnym, zamkniętym samochodem – mówi Radiu Watykańskiemu Greg Burke. – Pojawią się jednak dwa momenty, kiedy skorzysta też z małego samochodu golfowego, by być jak najbliżej ludzi. Dojdzie do tego w trakcie sobotniej Mszy i podczas odwiedzin seminarium. Ważne będzie papieskie wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pokojowej. Chce on przypomnieć, że ludzie prawdziwie wierzący są zawsze za pokojem. Pragnienie Franciszka stanowi budowanie dialogu. Widać to w trzech wymiarach jego podróży: duszpasterskim – podczas spotkania z maleńką wspólnotą katolików obecnych w Egipcie, ekumenicznym – w dialogu z prawosławnymi Koptami, oraz międzyreligijnym. Papież wciąż powtarza, że trzeba budować mosty”.