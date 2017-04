Alleluja! Tańcz dla Pana!

Taniec Wielkanocny to uliczny taniec wykonywany w okresie Wielkanocy na całym świecie. Światowym liderem i pomysłodawcą Tańca Wielkanocnego jest Ruch UpToFaith. W Olsztynie po raz pierwszy tancerze pojawili się w 2013 roku i co roku w okresie Wielkanocnym zapraszają przechodniów to wspólnego tańca dla Zbawiciela. - Naszym celem jest zamanifestować publicznie naszą radość ze zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego każdy niezależnie do wieku może się w tę inicjatywę włączyć - zaznacza Szymon Puławski.

- Chcemy pokazać mieszkańcom Olsztyna, że chrześcijaństwo żyje, że jest obecne wśród nas na co dzień - dodaje Artur Hebel. - Słuchamy słów papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie prosił, żeby wstać z kanapy. Kanapa może jest i wygodna, przyjemna, ale od siedzenia na niej nic się dzieje. Tancerze wstali z kanapy - uśmiecha się Szymon.

Tancerze podobnie jak rok wcześniej zatańczyli do hymnu Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni Miłosierni”.