Stolica Apostolska do buddystów: razem przeciw nienawiści

Tak piszą w życzeniach na ich święto Wesak przewodniczący i sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Kard. Jean-Louis Tauran i bp Miguel Ángel Ayuso Guixot przypominają, że przesłanie pokoju to jeden z podstawowych składników nauczania zarówno Jezusa, jak i Buddy. Przypominając wprawdzie różnice między obu religiami, szefowie watykańskiej dykasterii zachęcają buddystów w dniu obchodów narodzenia ich założyciela, aby razem z chrześcijanami przeciwstawiali się nienawiści. „Wezwano nas do wspólnej sprawy” – podkreślają, wskazując na potrzebę przeciwdziałania przemocy i formowania ludzi do wzajemnej miłości, a także do troski o wspólne dobro i o środowisko.