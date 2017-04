Cierpiąca Syria: Hania i jej pięcioro rodzeństwa

Sześcioro dzieci: Mohammeda (12 lat), Hannę (10), Ibrahima (9), Dohę (6), Zakarię (5) i dziewięciomiesięcznego Yamena wolontariusze Caritas Syria znaleźli w ruinach wschodniego Aleppo w lutym br. Dzieci od dwóch miesięcy były pozostawione same sobie. Ich ojciec walczył w szeregach FSA (Armia Wolnej Syrii), a matka została aresztowana po tym jak ich dom został zbombardowany.

Ich krewni wcześniej uciekli do Turcji. Dzieci utrzymywały się dzięki sprzedaży złomu, który zbierali bracia. Sumy uzyskane w ten sposób wystarczały im na jeden posiłek dziennie. Same opiekowały się najmłodszym braciszkiem – Yamenem.. – Najbardziej baliśmy się w nocy – mówiła Hanna Patrickowi Nicholsonowi z Caritas Internationalis. Pewnej nocy zostały okradzione z żywności przez innego z mieszkańców, mimo, że broniły się przed tym – blokowały drzwi do pomieszczenia, w którym spały.

Ekipa Caritas umieściła dzieci w jednym z sierocińców i sprawdza stan opieki nad nimi. Poinformowano policję, by przekazała informacje o dzieciach uwięzionej mamie.

Takich sytuacji jest w samej tylko wschodniej części miasta około tysiąca – twierdzi wolontariuszka Caritas z Aleppo. Pomocy w całej Syrii potrzebują miliony ludzi – nie licząc ok. 8 milionów uchodźców z Syrii.

W najbliższą niedzielę 23 kwietnia – Niedzielę Miłosierdzia – z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w kościołach w Polsce odbędzie się zbiórka (do puszek) na rzecz ofiar trwającej już ponad 6 lat wojny w Syrii. Pieniądze zostaną przekazane do Syrii za pośrednictwem Caritas Polska.

Ofiary można także wpłacać przelewem na konto Caritas Diecezji Opolskiej - Bank Pekao S.A. I O. Opole: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem: Aleppo.

Natomiast w środę 26 kwietnia w Opolu (w auli Wydziału Teologicznego) o godz. 20 odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci z Aleppo. Wcześniej na antenie diecezjalnego radia Doxa - debata na temat: jak pomagać Syryjczykom.

Poniżej można obejrzeć film (w j. angielskim) o sześciorgu rodzeństwa, którymi zaopiekowała się Caritas Syria.

Caritas Internationalis The Lost Children of Aleppo