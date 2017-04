Wybacz, pojednaj się i kochaj - nawołuje tytuł nowej książki ks. Marka Dziewieckiego. Autor bez wątpienia jest naszym czytelnikom dobrze znany. Nie zmienia to jednak trudności wyzwania. Wybaczenie i pojednanie wydają się czasem nie tylko ponad siły, wydają się niemożliwe i niesprawiedliwe, po prostu złe. Tymczasem nierzadko chodzi o wykrzywione postrzeganie i wybaczenia i pojednania. O karykaturę.

Trzeba powiedzieć, że te wykrzywione sposoby postrzegania są ciągle propagowane, ciągle sprzedawane jako "chrześcijańskie". Nie, nie w oficjalnym nauczaniu Kościoła, ale w końcu nie oficjalne nauczanie Kościoła ma wpływ na ludzi, ale nauczanie praktyczne. To, które słyszą podczas rozmowy z kapłanem czy (nierzadko) innym świeckim chrześcijaninem. Tym bardziej potrzebne bywa antidotum. Może nim być ta książka.

Przeczytamy w niej, co ważne, co miłosierdziem i miłością nie jest. W odniesieniu do samego siebie i w relacjach z drugim człowiekiem. Wzorem jest miłosierdzie Boga. Warto wiedzieć, jakie jest... Przeczytamy też o pojednaniu. Z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. Żadnego z wymiarów nie da się pominąć.

Fragment jednego z rozdziałów można przeczytać w naszym portalu . Niech będzie zachętą do lektury całości. Zwłaszcza jeśli komuś się wydaje, że wybaczyć nie powinien. Może faktycznie w żadnym wypadku nie powinien realizować tego, co uważa za przebaczenie, a co nim nie jest? Tylko czy potrafi zdobyć się na dobro? To niekoniecznie musi być łatwe.

Ale przecież nikt z nas nie jest sam: jest jeszcze Bóg.

Ks. Marek Dziewiecki: Wybacz, pojednaj się i kochaj. Wydawnictwo Edycja św. Pawła