Modlitwa. Relacja wzajemna

W ostatni weekend kwietnia w parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy odbędzie się VI Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach. Celem forum jest wzajemne poznanie i zacieśnienie więzi duchowych parafialnych wspólnot adorujących, wymiana doświadczeń i pogłębienie pobożności eucharystycznej. Głuszycka parafia jest jedną z 13 w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku, która prowadzi adorację wieczystą – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, od ponad dwóch lat.

Potrzebna zachęta

– Modlitwa adoracyjna przeżywana w obecności Chrystusa skrytego pod postacią kawałka chleba jest bardzo liturgiczna i biblijna – wyjaśnia bp Ignacy Dec. – Ta obecność Jezusa w znaku sakramentalnym robi na nas wrażenie. Mamy świadomość, że jesteśmy w obecności Syna Bożego, który nas karmi słowem Ewangelii, prawdy, a także chlebem eucharystycznym. Ten rodzaj modlitwy jest przedłużeniem naszego uczestnictwa we Mszy św. Biskup Ignacy podkreśla, że warto zachęcać do modlitwy adoracyjnej. Wzorem mogą być choćby papieże. Św. Jan Paweł II każdy dzień zaczynał od adoracji i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, Benedykt XVI wielokrotnie mówił, że ta forma modlitwy została nieco zmarginalizowana i zapomniana, a jest bardzo ważna. Kościół ponosi zaś szkodę, jeżeli jej nie pielęgnuje.

– Myślę, że zwłaszcza w parafiach miejskich, gdzie ludzie załatwiają różne sprawy i w ciągu dnia przechodzą często obok kościołów, potrzebne są miejsca adoracyjne, gdzie w każdej chwili można przyjść i się pomodlić – dodaje hierarcha. – W diecezji świdnickiej są już takie miejsca, ale zabiegamy, by było ich więcej. Jak zaznacza biskup, trudności wynikają nie tylko z konieczności przekonania wiernych, ale także kapłanów. Wymaga to bowiem od nich nieco więcej pracy – trzeba przygotować odpowiednio zabezpieczone miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu, a później być systematycznym przy jego wystawianiu i chowaniu. – To jednak, mówiąc potocznie, bardzo się opłaca, bo parafia ma korzyść duchową z takiej modlitwy. Trzeba ludzi do niej zachęcać, dlatego również będę uczestniczył w tym naszym forum i zachęcał do podjęcia tej modlitwy – mówi bp Ignacy.

Nauczyć się adoracji

Podczas forum będzie można dowiedzieć się, jak w sposób praktyczny zorganizować w parafii adorację Najświętszego Sakramentu. Nie ma jednak jednej wskazówki, jak się modlić. Ile osób adorujących, tyle sposobów przeżywania. Systematyczna adoracja dla jednych jest momentem duchowego wytchnienia, innym potrafi ułożyć odpowiednio wszystkie sprawy, które nawarstwiają się przez cały tydzień, jeszcze inni ze spotkań adoracyjnych odczytują duchowe prowadzenie. – Mnie osobiście adoracja daje siłę do duszpasterzowania – wyjaśnia ks. Sławomir Augustynowicz, proboszcz głuszyckiej parafii i gospodarz forum.

– O tym m.in. będę chciał powiedzieć w konferencji „Adoracja prowadzi do służby”. Dotyczy to kapłanów, ale przede wszystkim świeckich. Chodzi o aktywne zaangażowanie katolików w życie parafii i Kościoła. Kapłan zwraca również uwagę na zasadniczą różnicę między adorowaniem okazjonalnym, a systematycznym. Zobowiązanie i odpowiedzialność za obecność przy Chrystusie konkretnego dnia o konkretnej godzinie prostuje wzajemne relacje. Nie opierają się one już na etyce sytuacyjnej – kiedy potrzebujemy, to biegniemy prosić o pomoc. W normalnych relacjach otwieramy się bowiem również na drugą osobę i staramy się wysłuchać, co ona ma nam do powiedzenia.

– Dojście do momentu, w którym zaczynamy słuchać, czego chce ode mnie Jezus, jest bardzo ważne – wyjaśnia ks. dr Stanisław Szczepaniec, moderator Ruchu Modlitewnego „Adoremus”, który także będzie gościem forum. – Niektórzy mówią „nie umiem się tak modlić”, a ja odpowiadam, adoracji można się uczyć.

VI Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach „Perpetuo Adoremus”

Program:

Piątek 28.04.2017

17.00 – zakwaterowanie uczestników;

18.00 – Eucharystia w kościele Chrystusa Króla (przewodniczy bp Marek Mendyk);

19.30 – Spotkanie integracyjne;

21.00 – apel w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Sobota 29.04.2017 – dzień otwarty dla wszystkich

9.00 – Konferencja I: ks. Stanisław Szczepaniec z Krakowa – „Adoracji trzeba się uczyć”;

9.30 – Konferencja II: ks. Dominik Ostrowski ze Świdnicy – „Postawy i formy adoracji”;

10.30 – wprowadzenie do pracy w grupach;

10.45 – praca w grupach;

12.00 – Eucharystia w kościele Chrystusa Króla (przewodniczy bp Ignacy Dec);

13.30 – obiad;

14.30 – Konferencja III: ks. Sławomir Augustynowicz z Głuszycy – „Adoracja prowadzi do służby”;

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

15.15 – spektakl „Tajemnica Eucharystii”;

16.30 – podsumowanie pracy w grupach;

18.00 – kolacja;

19.00 – nabożeństwo „Zdrój łask”;

21.00 – Apel.

Niedziela 30.04.2017

9.00 – modlitwa poranna w kaplicy Wieczystej Adoracji;

9.15 – wyjazd do Podziemnego Miasta Osówka;

12.00 – Eucharystia w kościele Chrystusa Króla (przewodniczy bp Adam Bałabuch);

13.30 – obiad.

Ze względów organizacyjnych kapłani i świeccy proszeni są o zgłoszenie swojego przyjazdu (także 1-dniowego) pod nr. tel. 570 237 631.