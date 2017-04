My nie żebrzemy…

Od późnych godzin wieczornych Niedzieli Palmowej abp Wiktor Skworc przebywa z oficjalną wizytą duszpasterską w diecezji Viviers, położonej w południowo-wschodniej części Francji.

- Dziękuję za zaproszenie skierowane do mnie przez bp. Jana-Ludwika Balsę - mówi metropolita katowicki. - W zeszłym roku wspólnie z grupą młodych diecezjan gościł w jednej z parafii archidiecezji katowickiej, tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży Krakowie. Dziś, w Wielki Wtorek, mogłem przeżywać razem z nimi, a także w jedności z księżmi i wiernymi diecezji Viviers, Mszę Krzyżma Świętego.

Mieszkańców tej przynależącej do metropolii Lyonu diecezji ewangelizował już pod koniec II wieku bp Andéol, uczeń św. Polikarpa. Obydwaj zginęli śmiercią męczeńską za wiarę. Bp Andéol jest jednym ze świętych patronów diecezji Viviers.

Obecnie chrześcijanie są rozsiani w małych miejscowościach, zarówno w dolinach, jak i na wzgórzach. Przyroda oraz otoczenie kojarzą się z widokami Jury Krakowsko-Częstochowskiej albo Beskidu Śląskiego.

Bp Balsa objął posługę pasterską w tym lokalnym Kościele niespełna dwa lata temu. Jest 104. biskupem diecezjalnym w Viviers. Przyjęto go z wielką serdecznością i życzliwością.

- Terytorium mojej diecezji, zamieszkiwane przez ok. 300 tys. osób, jest dwukrotnie większe od archidiecezji katowickiej - stwierdził. - Podzielono je na 22 sektory duszpasterskie. Niestety, wiernym służy zaledwie 24 księży. Połowa spośród nich przekroczyła 65. rok życia. Kilkudziesięciu doczekało wieku emerytalnego. Podczas Mszy Krzyżma Świętego świętowali jubileusze: 60. i 65. rocznice święceń kapłańskich. Od dziesięciu lat seminarium świeci pustkami.

Dlatego nie może dziwić fakt, że bp Balsa skierował do abp. Skworca, metropolity katowickiego oficjalną prośbę.

W obecności zgromadzonych w katedrze św. Wincentego wiernych i kapłanów powiedział: "Drogi Księże Arcybiskupie Wiktorze, z pewnością zauważyłeś, że Lud Boży z Viviers jest piękny, dobry i prawdziwy. Nie jesteśmy wprawdzie tak liczną wspólnotą jak Kościół katowicki, ale kochamy nasz lokalny Kościół taki jaki jest, ponieważ dał nam go sam Bóg. Najstarsi księża jubilaci mogliby o tym zaświadczyć. Niedawno pięciu młodych diecezjan odkryło Boże wezwanie do służby kapłańskiej. Przygotowują się do formacji seminaryjnej. To oznacza, że Kościół z Viviers rozbudza pragnienia młodych do służby innym".

Ponadto, bp Balsa zauważył, że w latach, które nadchodzą, będzie potrzebował współpracowników, którzy razem z nim podejmą nowe wezwania misyjne.

- Dlatego, będąc pasterzem diecezji Viviers, uroczyście proszę pasterza archidiecezji katowickiej o trzech księży z charyzmatem misyjnym jako fidei donum (dar wiary - przyp. red.) - wyznał. - My nie żebrzemy: pragniemy jedynie wymiany bogactw i doświadczenia; z jednej strony archidiecezja katowicka pozostanie nadal otwarta na świat; z drugiej, my będziemy mieli szansę wzbogacić się życiem innego Kościoła. Znamy to odczucie dzięki duszpasterskiemu wsparciu księży z Afryki. Księże Arcybiskupie Wiktorze, dziękuję za zrozumienie mojego apelu. Bogu niech będą dzięki!

Metropolita katowicki od razu odniósł się do słów bp. Balsy. Stwierdził najpierw, że jednoczą nas wiara w jednego Boga, jedna Ewangelia i jeden Kościół, który ze swej natury jest misyjny.

- Nie mam także zamiaru nikogo z was szokować statystykami. To prawda, że w archidiecezji katowickiej służy, niezależnie od wieku, ponad 1000 księży, a zadania duszpasterskie realizują w ramach ponad 320 parafii - powiedział abp Wiktor Skworc.

- Nam także nie brakuje trosk i kłopotów… Ale skoro jednoczy nas ten sam Duch Boży, to już w najbliższy czwartek - podczas Mszy Krzyżma Świętego w Katowicach - przekażę księżom apel bp. Balsy. Mam nadzieję, że znajdą się księża, którzy z wielkim zapałem wspólnie z wami podejmą posługę duszpasterską!

W ramach wizyty abp. Wiktora Skworca w Viviers zaplanowano także spotkania panelowe z miejscowymi księżmi proboszczami oraz z osobami świeckimi zaangażowanymi m.in. w duszpasterstwo młodych oraz dzieła ewangelizacyjne.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że przed prawie 15 laty podobną prośbę skierował do ówczesnego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia bp Jean Bonfils z Nicei. Odpowiedziało na nią w sumie sześciu księży, którzy do dziś angażują się w pracę duszpasterską na Lazurowym Wybrzeżu.